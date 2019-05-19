Komedyen her şeyi biliyormuş: 'Yarın Avusturya yanabilir'
Avusturya’yı erken seçime götüren görüntülerden Alman komedyen Jan Böhmermann’ın çok önceden haberdar olduğu ortaya çıktı. Böhmermann, olayın patlak vermesinden bir gün önce de programında ‘Yarın Avusturya yanabalir’ ifadesini kullanmıştı.
AVUSTURYA’da koalisyon ortağı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) Genel Başkanı Heinz Christian Strache’nin 2017 seçimlerinden önce zengin bir Rus kadınla yaptığı görüşmenin yer aldığı görüntü kayıtları paylaşılmış, Strache’nin bu görüntülerde seçim öncesi partisine yardım yapılması durumunda bazı devlet ihalelerinin Rusya’ya verilebileceği yönünde ifadeler kullandığı iddia edilmişti.
Avusturya’yı derinden sarsan video görüntülerinden üzerine ülkede erken seçim kararı alındı.
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38 yaşındaki Alman komedyen Jan Böhmermann’ın bu görüntülerden çok önceden haberdar olduğu ortaya çıktı. Avusturya'da ödül törenine davet edilen ve bu daveti kabul etmeyen Böhmermann, niçin kabul etmediğini de yayınladığı bir video mesajıyla duyurmuştu. Böhmermann video mesajında “Maalesef gelemiyorum. Çünkü Ibiza’da Rus oligarklara ait villada kokain çekip Red Bull içiyorum' açıklaması yaptı.
Görüntülerin ortaya çıkasından bir gün önce de yayınlanan programında “Yarın Avusturya yanabilir” demişti. Alman komedyanın videodan ve görüntülerden çok önceden haberdar olduğunu menajeri açıkladı.
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