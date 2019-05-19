Komedyen her şeyi biliyormuş: 'Yarın Avusturya yanabilir'

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriKomedyen her şeyi biliyormuş: 'Yarın Avusturya yanabilir'
GeriAvrupa Komedyen her şeyi biliyormuş: 'Yarın Avusturya yanabilir'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: dpa
19.05.2019 - 12:20, Son Güncelleme:

Komedyen her şeyi biliyormuş: 'Yarın Avusturya yanabilir'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Komedyen her şeyi biliyormuş: 'Yarın Avusturya yanabilir'

Avusturya’yı erken seçime götüren görüntülerden Alman komedyen Jan Böhmermann’ın çok önceden haberdar olduğu ortaya çıktı. Böhmermann, olayın patlak vermesinden bir gün önce de programında ‘Yarın Avusturya yanabalir’ ifadesini kullanmıştı.

AVUSTURYA’da koalisyon ortağı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) Genel Başkanı Heinz Christian Strache’nin 2017 seçimlerinden önce zengin bir Rus kadınla yaptığı görüşmenin yer aldığı görüntü kayıtları paylaşılmış, Strache’nin bu görüntülerde seçim öncesi partisine yardım yapılması durumunda bazı devlet ihalelerinin Rusya’ya verilebileceği yönünde ifadeler kullandığı iddia edilmişti.
Avusturya’yı derinden sarsan video görüntülerinden üzerine ülkede erken seçim kararı alındı.

GELEMEM ÇÜNKÜ RUS VİLLASINDA KOKAİN ÇEKİYORUM
38 yaşındaki Alman komedyen Jan Böhmermann’ın bu görüntülerden çok önceden haberdar olduğu ortaya çıktı. Avusturya'da ödül törenine davet edilen ve bu daveti kabul etmeyen Böhmermann, niçin kabul etmediğini de yayınladığı bir video mesajıyla duyurmuştu. Böhmermann video mesajında “Maalesef gelemiyorum. Çünkü Ibiza’da Rus oligarklara ait villada kokain çekip Red Bull içiyorum' açıklaması yaptı.
Görüntülerin ortaya çıkasından bir gün önce de yayınlanan programında “Yarın Avusturya yanabilir” demişti. Alman komedyanın videodan ve görüntülerden çok önceden haberdar olduğunu menajeri açıkladı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Avrupa Haberleri

Sıradaki Haber

Komedyen her şeyi biliyormuş: 'Yarın Avusturya yanabilir'

Almanya’da Türk parti liderine Kabe resimli ırkçı tehdit mektubu

Dışişleri Bakanlığı'ndan Avusturya’ya ‘başörtüsü’ tepkisi

Bedenimiz Almanya’da ruhumuz Türkiye’de