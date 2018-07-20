KKTC Başbakan Yardımcısı, Yurt Dışı Kıbrıslı Türkler Projesi’ni ilginç diyaloglarla anlattı
Londra’ya gelen KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türklerin KKTC ile olan bağlarını güçlendirmeyi ve adaya dönüşlerini teşvik etmeyi amaçlayan ‘Yurt Dışı Kıbrıslı Türkler Projesi’nin tanıtımı yaptı.
YOĞUN Türk nüfusuna sahip Londra’nın kuzeyinde Grand Palace’da düzenlenen toplantıya, toplumun her kesiminden geniş bir katılım olurken, Bakan Özersay, yurt dışındaki vatandaşlarına bugüne kadar birçok vaatlerde bulunulduğunu ve mahcup olduklarını belirterek, özür diledi. Projede yer alan konuları tek tek açıklayan Özersay, askerlikten, Ercan Havaalanı’na direk uçuşa, taşınmaz mal alımında muafiyetten, gençleri adaya getirmeye kadar 13 başlıkta projeyi anlattı. Özersay, projeyi uygulayamadıkları takdirde bir daha Londra’ya gelemeyeceğini söyledi.
Yaklaşık üç saat konuşan Özersay, sorulara verdiği cevaplarda da çok büyük bir kampanya ile yurt dışındaki vatandaşlarına ulaşmaları gerektiğini, son yapılan elektrik zammının ise içindeki en büyük acı olduğunu söyledi.
‘HÜKÜMETİMİZ SİZİ GÖRÜYOR’
KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi Zehra Başaran, bir önceki temsilci ve eylül ayında yeniden Londra’da aynı göreve gelecek olan Büyükelçi Oya Tuncalı, Bakanlıktan Tanıtma Dairesi Müdürü Fatma Demirel, müsteşar Güneş Onar, özel kalem müdürü Sonat Altuğ ile toplantıya katılan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay, şunları söyledi:
“Yıllardır sürekli olarak azaldık, yok oluyoruz dendi. Ancak bir türlü yurt dışına, dünyaya bakamadılar. Bu toplumun önemli bölümünün yurt dışında yaşadığını göremediler. Hükümetimiz sizi görüyor, duymaya, anlamaya açıktır. Hükümetimiz adına bunu vurgulamaya geldim. Hükümeti temsilen buradayım. Sizi önemsiyoruz, onun için aranızdayım. Hükümetimizi oluştururken yurt dışındaki vatandaşlarımızı öne çıkaracak politikayı uygulayacağız. Sizin bir güç olduğunuzu görerek göreve geldik. Son ziyaretimde zaman zaman yurt dışında yaşayan soydaşlarımız için söylenen ‘hariçten gazel okuyorlar’ denildiğine üzüldüm. Herkesin farklı nedenlerle buraya geldiğini uzun süre yurt dışında yaşadığım için biliyorum.”
BÜYÜK BİR KATILIM OLDU
KKTC Londra Konsolosu Ülkü Alemdar, Kültür ve Eğitim Ataşesi Gülgün Özçelik, Basın Ataşesi İsmet Iraz, İngiliz Dışişleri’nde 24 yıl çalışan emekli Büyükelçi Alper Mehmet, KKTC’nin Londra’daki ilk temsilcisi Necati Sağer ve eşi Gülten Sağer, İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi Başkanı Leyla Kemal, Türk Toplumu Futbol Federasyonu Başkanı Serdar Sarı, As Başkanı Osman Ercan, Veteranlar Ligi Sekreteri Kemal Soyer, Atatürk Okulları Başkanı Türker Çakıcı, Oakthorpe Türk Okulu Başkanı Ülkü Demirel, As Başkanı Yunus Kemal, Kıbrıs Türk Toplum Merkezi Başkanı Niyazi Enver, Kıbrıs Türk Cemiyeti Başkanı Emir Osman, İngiltere Türk Kadınları Yardım Derneği Başkanı Ayşe İbrahim, Limasollular Derneği Başkanı Arife Retvan, Londra Yardım Melekleri Başkanı Nurten Mehmet, Kuzey Londra Türk İslam Vakfı Başkanı Tevfik R. Zekai, Yağmuralan Derneği Başkanı Esat Mustafa, Ambargolular Lobi Grubu Başkanı Fahri Zihni, Sosyolog Semra Eren Nijhar, şair-yazar Sonay Yakup Yakupsoy ve Eğitim danışmanı Ertanç Hidayettin de toplantıya katılanların arasındaydı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle