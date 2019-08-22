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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Bir kitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
22.08.2019 - 11:42, Son Güncelleme:

Kız Kardeşler, ‘Saraybosna’nın Kalbi’ için yarışıyor

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Kız Kardeşler, ‘Saraybosna’nın Kalbi’ için yarışıyor

Emin Alper’in 69. Berlin Film Festivali’nde dünya prömiyerini yapan üç kız kardeşin yıllar sonra yüzleşmelerini anlattığı filmi ‘Kız Kardeşler’, 25. Saraybosna Film Festivali’nde büyük ödül ‘Saraybosna’nın Kalbi’ için yarışıyor.

TÜRKİYE’de bir dağ köyünde yaşayan Reyhan, Nurhan ve Havva adlı üç kız kardeşin hikayesinin anlatıldığı ‘Kız Kardeşler’, Bosna Hersek’te düzenlenen 25. Saraybosna Film Festivali’nde (SFF) sinemaseverlerle buluştu. Festivalde uzun metraj film dalında ‘Saraybosna’nın Kalbi Ödülü’ için yarışan Türkiye, Almanya, Hollanda ve Yunanistan ortak yapımı filmin ekibi, Ulusal Tiyatro’daki gösterimin ardından izleyicilerin sorularını yanıtladı.
‘Abluka’ ve ‘Tepenin Ardı’ filmlerinin ardından ‘Kız Kardeşler’ ile üçüncü uzun metraj yapımına imza atan Emin Alper, filminde annelerinin ölümünden sonra babaları tarafından kasabaya besleme olarak verilen üç kız kardeşin yıllar sonra döndükleri köylerinde yüzleşmelerini anlatıyor.

Kız Kardeşler, ‘Saraybosna’nın Kalbi’ için yarışıyor
DÖRT TÜRK YAPIMI ESER YER ALIYOR
Filmde Reyhan karakterini Cemre Ebüzziya, Nurhan karakterini Ece Yüksel, en küçük kardeş Havva’yı ise Helin Kandemir canlandırıyor.
9 uzun metraj film, 14 kısa film, 16 belgesel film ve 14 öğrenci filmi olmak üzere 53 eserin yarıştığı festivalde ‘Kız Kardeşler’ dışında kısa film kategorisinde ‘Siyah Güneş’, belgesel film kategorisinde ‘Kraliçe Lear’ ve öğrenci filmleri kategorisinde ise ‘Dünya Tutuluyor’ isimli Türk yapımları da yer alıyor.
16 Ağustos’ta başlayan festival, 23 Ağustos’ta sona erecek.
Kız Kardeşler, ‘Saraybosna’nın Kalbi’ için yarışıyor

Saraybosna Film Festivali kapsamında dünyaca ünlü İngiliz aktör ve yönetmen Tim Roth’a, ‘Saraybosna’nın Kalbi Onur Ödülü’ verildi.

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