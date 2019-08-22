Kız Kardeşler, ‘Saraybosna’nın Kalbi’ için yarışıyor
Emin Alper’in 69. Berlin Film Festivali’nde dünya prömiyerini yapan üç kız kardeşin yıllar sonra yüzleşmelerini anlattığı filmi ‘Kız Kardeşler’, 25. Saraybosna Film Festivali’nde büyük ödül ‘Saraybosna’nın Kalbi’ için yarışıyor.
TÜRKİYE’de bir dağ köyünde yaşayan Reyhan, Nurhan ve Havva adlı üç kız kardeşin hikayesinin anlatıldığı ‘Kız Kardeşler’, Bosna Hersek’te düzenlenen 25. Saraybosna Film Festivali’nde (SFF) sinemaseverlerle buluştu. Festivalde uzun metraj film dalında ‘Saraybosna’nın Kalbi Ödülü’ için yarışan Türkiye, Almanya, Hollanda ve Yunanistan ortak yapımı filmin ekibi, Ulusal Tiyatro’daki gösterimin ardından izleyicilerin sorularını yanıtladı.
‘Abluka’ ve ‘Tepenin Ardı’ filmlerinin ardından ‘Kız Kardeşler’ ile üçüncü uzun metraj yapımına imza atan Emin Alper, filminde annelerinin ölümünden sonra babaları tarafından kasabaya besleme olarak verilen üç kız kardeşin yıllar sonra döndükleri köylerinde yüzleşmelerini anlatıyor.DÖRT TÜRK YAPIMI ESER YER ALIYOR
Filmde Reyhan karakterini Cemre Ebüzziya, Nurhan karakterini Ece Yüksel, en küçük kardeş Havva’yı ise Helin Kandemir canlandırıyor.
9 uzun metraj film, 14 kısa film, 16 belgesel film ve 14 öğrenci filmi olmak üzere 53 eserin yarıştığı festivalde ‘Kız Kardeşler’ dışında kısa film kategorisinde ‘Siyah Güneş’, belgesel film kategorisinde ‘Kraliçe Lear’ ve öğrenci filmleri kategorisinde ise ‘Dünya Tutuluyor’ isimli Türk yapımları da yer alıyor.
16 Ağustos’ta başlayan festival, 23 Ağustos’ta sona erecek.
Saraybosna Film Festivali kapsamında dünyaca ünlü İngiliz aktör ve yönetmen Tim Roth’a, ‘Saraybosna’nın Kalbi Onur Ödülü’ verildi.
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