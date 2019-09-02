Kırkpınar’ı görünce Türkiye’ye yerleşti
Yaklaşık 15 yıl önce tatile gittiği Türkiye’de Kırkpınar Güreşleri’ni izleyip bu spora ilgi duyan ve İstanbul’da yaşamaya başlayan Alman fotoğrafçı Axel Würz, Türkiye’nin farklı illerinde düzenlenen güreş müsabakalarında fotoğrafçılık yapıyor.
ALMAN fotoğrafçının son durağı ise Erzurum’da 6’ncısı düzenlenen Uluslararası Altın Kemer Karakucak Güreşleri oldu. Türkiye’ye taşındığından beri yaklaşık 25 güreş müsabakasını fotoğraflayan Würz, çektiği fotoğrafları sosyal medya hesaplarından takipçilerinin beğenisine sunuyor. Gençliğinde yaptığı güreşin içinde tutku olarak kaldığını ifade eden Würz, şunları söyledi:
‘İSTANBUL İKİNCİ EVİM OLDU’
“Bir internet sitem var ve çektiğim fotoğrafları orada yayımlıyorum. Takipçilerim bana ‘Art’ lakabını taktı. Türkiye’de 15 yıla yakın zamandır yaşıyorum. Gençliğimde az da olsa güreşle amatörce uğraştım. Ama imkânlarım çok olmadığı için sadece tutku olarak kaldı. Vaktim olduğu zaman veya davet edildiğim zaman tüm güreş müsabakalarını takip edip fotoğraflamaya çalışıyorum. İnternet sayfalarımda çektiğim fotoğraflar büyük ilgi görüyor. Uzun bir süredir İstanbul’da yaşıyorum, burası adeta ikinci evim oldu.”
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