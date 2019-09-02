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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
İHA
02.09.2019 - 10:53, Son Güncelleme:

Kırkpınar’ı görünce Türkiye’ye yerleşti

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Kırkpınar’ı görünce Türkiye’ye yerleşti

Yaklaşık 15 yıl önce tatile gittiği Türkiye’de Kırkpınar Güreşleri’ni izleyip bu spora ilgi duyan ve İstanbul’da yaşamaya başlayan Alman fotoğrafçı Axel Würz, Türkiye’nin farklı illerinde düzenlenen güreş müsabakalarında fotoğrafçılık yapıyor.

ALMAN fotoğrafçının son durağı ise Erzurum’da 6’ncısı düzenlenen Uluslararası Altın Kemer Karakucak Güreşleri oldu. Türkiye’ye taşındığından beri yaklaşık 25 güreş müsabakasını fotoğraflayan Würz, çektiği fotoğrafları sosyal medya hesaplarından takipçilerinin beğenisine sunuyor. Gençliğinde yaptığı güreşin içinde tutku olarak kaldığını ifade eden Würz, şunları söyledi:

Kırkpınar’ı görünce Türkiye’ye yerleşti

‘İSTANBUL İKİNCİ EVİM OLDU’
“Bir internet sitem var ve çektiğim fotoğrafları orada yayımlıyorum. Takipçilerim bana ‘Art’ lakabını taktı. Türkiye’de 15 yıla yakın zamandır yaşıyorum. Gençliğimde az da olsa güreşle amatörce uğraştım. Ama imkânlarım çok olmadığı için sadece tutku olarak kaldı. Vaktim olduğu zaman veya davet edildiğim zaman tüm güreş müsabakalarını takip edip fotoğraflamaya çalışıyorum. İnternet sayfalarımda çektiğim fotoğraflar büyük ilgi görüyor. Uzun bir süredir İstanbul’da yaşıyorum, burası adeta ikinci evim oldu.”

Kırkpınar’ı görünce Türkiye’ye yerleşti

Kırkpınar’ı görünce Türkiye’ye yerleşti

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