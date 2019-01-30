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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
30.01.2019 - 14:09, Son Güncelleme:

Kiralanan tarama gemisi, 28 yaşındaki futbolcuyu su altında arayacak

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Kiralanan tarama gemisi, 28 yaşındaki futbolcuyu su altında arayacak

Emiliano Sala'nın ailesi, durdurulan arama çalışmalarını yeniden başlattı. Birçok futbolcunun yardımlarıyla toplanan parayla kiralanan tarama gemisi, 28 yaşındaki futbolcuyu su altında arayacak.

Premier Ligi’nde küme düşmeme mücadelesi veren Galler temsilcisi Cardiff City’nin, Nantes’tan 17 milyon euro (103 milyon TL) vererek kulüp tarihinin en pahalı transferini yaptığı Emiliano Sala’dan gelen haber, tüm futbolseverleri şoke etmişti.

ARAMALAR DURDURULMUŞTU
Cardiff’le 2022’ye kadar sözleşme imzalayan Sala, eski takım arkadaşlarına vedalaştıktan sonra Nantes Havalimanın’ndan Piper Malibu marka tek motorlu bir uçakla İngiltere’ye geri dönmek için yola çıkmıştı. Ancak Manş Denizi’nin üzerinden geçerken bir anda radardan kaybolan uçağı bulmak için yapılan arama çalışmalarından sonuç alınamamıştı.

Kiralanan tarama gemisi, 28 yaşındaki futbolcuyu su altında arayacak


Bunun üzerine Fransız polisi, aramaları durdurulmuştu. Ancak Arjantinli futbolcunun ailesi, aramaların devam etmesini istedi ve birçok futbolcunun da katıldığı yardımların ardından gerekli olan 300 bin euro (1.8 milyon TL) toplandı.

SU ALTINDA ARANACAK
Aile de özel bir arama kurtarma ekibiyle anlaştı ve aramaların 8 gün sonra yani dün itibariyle yeniden başladığı ifade edildi.

Özel arama botlarının uçağın radardan kaybolduğu yerde yeniden bir inceleme yaptığı bildirildi. Tarama gemisi Sala'yı su altında arayacak.

Şimdi herkes bir umut, 28 yaşındaki forvet ve pilotla ilgili bir ize rastlanmasını diliyor.

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