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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
12.11.2019 - 13:27, Son Güncelleme:

Naci Ünüvar: Her maç öncesi dua ederim

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Naci Ünüvar: Her maç öncesi dua ederim

Hollanda Ligi ekiplerinden Ajax ve FIFA U17 Dünya Kupası'nda Hollanda Milli Takım forması giyen Türk oyuncu Naci Ünüvar Hollanda basınına açıklamalarda bulundu.

FIFA U17 Dünya Kupası'nda Hollanda formasını terleten Türk oyuncu Naci Ünüvar, karakteri, kimliği, yaşadıkları, hedefleri ve gelecekteki milli takım seçimiyle ilgili konuştu.

İşte Naci Ünüvar'ın açıklamaları:

"Dünya Kupası'nda oynarken üzerinde baskı hissediyor musun?"

- Hayır. Takım olarak iyi futbol oynamaya çalışıyoruz. Ancak, bazen olmuyor. Takımım kötü durumdayken daha fazla mücadele ediyor ve daha çok çalışıyorum. Dürüst olmak gerekirse, bazen neden kötü oynadığımı merak ediyorum. Dünya Kupası gibi yerlerde bu daha çok zihinsel bir durum. Ancak, "Ünüvar kendini oyuna vermiyor" gibi eleştiriler doğru değil. Hollanda için elimden gelenin en iyisini veriyorum.

Naci Ünüvar: Her maç öncesi dua ederim

"Bu tip eleştirilerle nasıl başa çıkıyorsun?"

- Umursamıyorum. Kibirli biri değilim ama eğer koşmaz, mücadele etmezsem onların haklı olduğunu düşünürüm. Ben yeteneklerimi, kalitemi biliyorum.
Ben, "Çıkar 2 hafta boyunca gollerimi atar, asistlerimi yaparım, sonra keyfime bakarım.' diyen biri de değilim.

"Bu konuda birilerinden yardım alıyor musun?"

- İki kez milli takım teknik direktörüyle konuştum. Bana bu konuda yardımcı oluyor. "Endişelenme, sıkı çalışmaya devam et. Bazen her oyuncunun kötü zamanları olur." dedi. Ajax'tan ve Hollanda milli takımından da arkadaşlarım bana yardım ediyor.

Naci Ünüvar: Her maç öncesi dua ederim

"BABAM BENİ UYARDI, 'KENDİNİ KAYBETME NACİ' DEDİ"

"Bir insan olarak Naci Ünüvar'ı tanıyalım. Zaandam'dan çıkan 16 yaşında bir çocuksun ve instagram'da 123 bin takipçin var. Hayatın nasıl geçiyor?"

- Başlarda, 'Nasıl bu kadar takipçim olabilir ki?' diye düşünüyordum. Sonra, Zaandam'da sokakta tanınmaya başladım. Çocuklar benimle fotoğraf çektirmeye başladı. 'İyi gidiyorsun Naci' dedim kendi kendime. Şan şöhret biraz daha artınca, babam beni uyardı. "İnsanlar seninle birkaç fotoğraf çektirdi diye sakın kendini kaybetme. Yaptığın işe yüzde 100'ünü ver." dedi. Ondan beri, biraz daha ayık bir gencim. Bir anda değişecek değilim. Ben böyle biri değilim."

Naci Ünüvar: Her maç öncesi dua ederim

"ALLAH'A DUA EDER, GÜÇLENİRİM"

"İnsan olarak nasıl birisin?"

- Etrafımdaki insanlara değer veren biriyim. Ailemle çok yakınım. Onlarla her gün konuşmazsam rahat edemem. Şu an evden çok uzaktayım ve bu nedenle onları çok özlüyorum. Ayrıca, inancım benim için çok önemli. Müslümanım ve her cuma günü mutlaka Zaandam'daki camiye giderim. Namaz bana güç veriyor. Her maçtan önce ve her maçtan sonra Allah'a dua ederim ve güçlenirim."

HOLLANDA MI, TÜRKİYE Mİ?

"Gelecekte Hollanda mı yoksa Türkiye Milli Takımı'nı mı seçeceksin?"

- Bunu hiç düşünmedim. Hangisini tercih edeceğim hakkında da şu an için bir düşüncem yok. Bunun çok gencim. Benim futbolumu geliştirmeye odaklanmam gerekiyor. Gelecekte ne olur, ne karar alınır gerçekten bilmiyorum. Ben Dünya Kupası'na odaklanmış durumdayım. Şu an için en önemli şey bu.

Naci Ünüvar: Her maç öncesi dua ederim

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