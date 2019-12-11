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Avrupa
11.12.2019 - 09:57, Son Güncelleme:

Jeremy Mathieu’dan kan donduran itiraflar: ‘Kemerle dövdüler’

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Jeremy Mathieu’dan kan donduran itiraflar: ‘Kemerle dövdüler’

Portekiz takımlarından Sporting Lizbon'un yıldızı Jeremy Mathieu, geçen sene taraftarların tesisleri basarak futbolcuları dövdüğü olayın mahkemesinde kan donduran ifadeler kullandı. Halen o günlerin korkusunu taşıdığını söyleyen Mathieu, bazı futbolcuların kemerle dövüldüğünü söyledi.

Sporting Lizbon’un yıldız futbolcusu Jeremy Mathieu, geçen sene taraftarların tesisleri basarak futbolculara saldırdığı olayın mahkemesinde çarpıcı açıklamalar yaptı.

Alcochete akademisine gerçekleştirilen saldırı sırasında hissettiği korkuyu asla unutamayacağını dile getiren tecrübeli savunma oyuncusu, “Hala o günleri düşünüyorum” derken takım arkadaşlarına yapılanları anlattı.

Jeremy Mathieu’dan kan donduran itiraflar: ‘Kemerle dövdüler’
Mahkemede ifade veren 36 yaşındaki savunma oyuncusu, “Hissettiğim korkuyu asla unutmayacağım. Bugün bile antrenmanlardan sonra o günü düşünüyorum. Bir daha tekrarlanmasından korkuyorum” ifadelerini kullandı. Teknik ekipte yer alan Vasco Fernandes’in baskın sırasında soyunma odası kapısını kapatmaya çalıştığını söyleyen Mathieu, “20-30 kişi geldiğinde soyunma odasındaydık ve durumu çok geç kavradık. Bazı oyuncular çoktan saldırıya uğramıştı. Marcus Acuna ve Misic’in dövüldüğünü gördüm. Acuna iki-üç kişi tarafından suratına darbeler aldı. Sonra Misic’in bacaklarına ve sırtına kemerle vurdular” dedi.
Jeremy Mathieu’dan kan donduran itiraflar: ‘Kemerle dövdüler’
Saldırıya uğramayan futbolculardan biri olduğu için hedeflenen isimler arasında olmadığını söyleyen Mathieu, kafa karışıklığı ve şaşkınlığın içinde büyük korku duyduğunu itiraf etti.

Geçen sezon ligin son 2 haftasında 5 puan kaybederek Şampiyonlar Ligi şansını yitirilmesinin ardından yaşanan olayla ilgili olarak 44 taraftar yargılanıyor.

Jeremy Mathieu’dan kan donduran itiraflar: ‘Kemerle dövdüler’

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