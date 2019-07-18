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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sıradaki Haber

Avrupa
Göksel Divarcı
18.07.2019 - 17:57, Son Güncelleme:

Kazanan dünyanın zirvesine çıkacak

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Kazanan dünyanın zirvesine çıkacak

Bu Cumartesi akşamı Las Vegas’ın dev mekanlarından MGM Grand’da tarihi maça çıkacak olan ağır sıkletteki ümidimiz Ali Eren Demirezen, rakibiyle ilk göz temasını kurdu.

Medya ve halkın yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte heyecan doruklara ulaştı. Sporcumuzdan on santim daha uzun boylu olan Nijeryalı Efe Ajagba, bugüne kadar yapmış olduğu on maçın hepsini kazanırken, dokuzunu nakavtla sonlandırmış olan nakavt canavarı bir boksör.

Kazanan dünyanın zirvesine çıkacak
Türk boks tarihinin en büyük maçlarından birine çıkacak olan sporcumuz Ali Eren Demirezen’in psikolojisinin çok iyi olduğunu vurgulayan EC BOXİNG yönetim kurulu başkanı Erol Ceylan, dün ABD’ye giderken uçakta yaptığı açıklamada, ‘Kendisini özel olarak eğittik. En iyi boksörlerimizden Christian Hammer’i tüm hazırlıklar boyunca yanından ayırmadık. Christian’da geçtiğimiz ay ABD’de maç yaptı ve birçok şampiyonlukları bulunan tecrübeli bir boksör. Eminim ki, kendi tecrübelerini Aliy’ye aktararak başarılı olması için elinden geleni yapmıştır. Ben Ali’ye güveniyorum bu maçı alacağız’ dedi.
Kazanan dünyanın zirvesine çıkacak
Bülent Başer: ‘Çok iyi hazırlandık’
EC BOXİNG spor kulübü baş antrenörü Bülent Başer, hazırlıkların çok iyi gittiğini vurgulayarak, ‘Rakibimiz çok iyi. Kendi evinde olmanın avantajlarını kullanacaktır. Uzun boyunun getirdiği avantajları da kullanmaya çalışacaktır. Ancak biz de stratejimizi ona göre belirledik. Gerekli tedbirleri aldık. Elimizden gelenin en iyisini yaparak, bu karşılaşmayı kazanacağımızdan eminiz’ dedi.
Kazanan dünyanın zirvesine çıkacak
Kulübün basın danışmanı Vedat Alyaz, bu müsabakanın tarihi bir maç olacağını vurgulayarak, ‘ABD’nin en büyük maçlarından birisinde ikinci ana maçlarından birini yapacağız. Dünya starı Manny Pacquiao’ ile aynı mekanda aynı ringe çıkmak büyük bir başarıdır ve bunun mimarı da dünyanın en başarılı promotörlerinden birisi olan Erol Ceylan’dır. Bayrağımız Yirmi bin seyircinin önünde göndere çekilerek, istiklal marşımız okunacaktır ve bu karşılaşma tüm dünyadan naklen gösterilecek. Şayet Ali kazanırsa devler liginde mücadele etmeye başlayacak. Yani bu karşılaşmayı kazanan devler ligine çıkacak. İki yenilgisiz boksör dövüşecek, yenen dünyanın zirvesine çıkarak, boks otoritelerinin dikkatini çekecek’ dedi.
Kazanan dünyanın zirvesine çıkacak

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