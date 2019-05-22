Kayıp demişlerdi! Cesetleri bahçe kuyusundan çıktı
Almanya’nın Aşağı Saksonya Eyaleti’nde dün ortadan kaybolan iki çocuğun cesedi, yapılan aramalar sonucunda bahçe kuyusunda bulundu.
POLİS çocukların kimliği ve yaşlarıyla ilgili bilgi vermedi. Çocukların, Hildesheim yakınlarındaki Baddeckenstedt’de ölü bulunduğu bilgisini paylaştı. İki çocuğun kaza sonucu mu kuyuya düşüp öldüğü yoksa cinayete mi kurban gittikleriyle ilgili ise polis sözcüsü şunları söyledi: “Şu an itibariyle kaza olduğunu düşünüyoruz. Fakat her ihtimali göz önünde tutarak soruşturma da sürdürülüyor.”
Bild gazetesi, iki çocuğun cesedinin bulunduğu bahçenin özel mülkiyet olduğunu yazdı.
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