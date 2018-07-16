Kapıkule’den bir günde 35 bin araç geçti
Yıllık izinlerini Türkiye’de geçirmek için yola çıkan gurbetçiler, Kapıkule Gümrük Kapısı’nda uzun kuyruklar oluşturdu.
SABAH erken saatlerden itibaren gümrük kapısına varan gurbetçiler, pasaport kontrollerinin yapılması için beklemeye başladı. İşlemler dolayısıyla oluşan uzun kuyruklarda yorulan bazı vatandaşlar, gümrüksüz satış mağazalarının bulunduğu alanlarda bir süre dinlendi.
Son 24 saatte ise Kapıkule Gümrük Kapısı’ndan yurda yaklaşık 35 binden fazla kişinin Türkiye’ye giriş yaptığı belirtildi. Gümrük yetkilileri, İçişleri Bakanlığı ile gümrüklerde kullanılan sistem entegrasyonu ve alt yapı iyileştirmeleri sonucu en yoğun anda gümrüklerde bekleme sürelerinin 50-60 dakika arası olduğunu ifade etti.
‘TÜRKİYE HEP İLERİ GİDİYOR’
Fransa’dan yola çıktığını söyleyen Kenan Özdeş, sevdiklerine kavuşacağı için mutlu olduğunu söyledi. Türkiye’nin çok güzel bir ülke olduğunu, her geçen gün daha da ileri gittiğini belirten Özdeş, “Avrupa bizi çok geri görüyor ama durum böyle değil, ülkemiz gelişiyor, hep ileri gidiyor. 20 yıldır Fransa’da yaşıyorum. Türkiye bu sürede Fransa’ya 20 kat fark atmıştır” dedi.
Hollanda’dan Aksaray’a giden Sercan Beyaz ise Türkiye’ye girince büyük sevinç yaşadığını söyledi: “Allah kimseyi vatanından ve toprağından ayrı bırakmasın.”
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