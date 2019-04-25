Kapıkule’deki TIR kuyruğu sorunu için üçüncü toplantı
Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Kapıkule’deki TIR kuyruğu sorununa ilişkin, “Aslında esas sıkıntı, Türkiye’den çıkış ve Bulgar gümrüğüne giriş noktasından kaynaklanıyor. Oradaki peron ve dezenfekte sayılarının artırılması gerektiğini söyledik” dedi.
TURAGAY ve beraberindeki heyet Kapıkule’deki TIR kuyruğu sorununu Bulgaristan’dan yetkililerle görüşmek için Kapıkule Sınır Kapısı’na gitti. Ticaret Bakan Yardımcısı Turagay, şubat ayından bu yana Kapıkule’deki TIR kuyruklarının çözümü konusunda Bulgar gümrük yetkilileriyle üçüncü toplantılarını yapacaklarını belirtti.
‘TIR KUYRUKLARININ ÖNÜNE GEÇMİŞ OLACAĞIZ’
Kapıkule’deki TIR kuyruklarının azalması için Bulgar yetkililere bazı önerilerde bulunduklarını ifade eden Turagay “Aslında esas sıkıntı, Türkiye’den çıkış ve Bulgar gümrüğüne giriş noktasından kaynaklanıyor. Oradaki peron ve dezenfekte sayılarının artırılması gerektiğini söyledik. Kendileriyle sahada beraber bir tespit de yaptık. Bugün Bulgar gümrük yetkilileriyle yapacağımız toplantı da önem taşıyor. İnşallah olumlu cevaplarla gelirlerse TIR kuyruklarının önüne geçmiş olacağız” dedi.
BİR GÜNDE ÇÖZÜLECEK BİR SÜREÇ DEĞİL
TIR kuyruğu meselesinin bir günde çözülecek bir süreç olmadığını anlatan Turagay, bakanlık olarak aldıkları tedbirler sayesinde yol üzerindeki TIR kuyruklarını kaldırdıklarını sözlerine ekledi. Turagay, Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Yaman Ocak ve beraberindeki heyet daha sonra Bulgar Gümrük İdaresi Başkanlığıyla görüşmek üzere yürüyerek Bulgaristan tarafına geçti.
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