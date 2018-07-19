Kapıkule’de yolculara ‘korna’ uyarısı

YURT dışında yaşayan Türklerin yurda girişlerinde üçüncü haftaya içinde olduklarını belirten Yaşar Yaman Ocak, bu yıl sezonun daha iyi geçtiğini söyledi. Ocak, “Emniyet Genel Müdürlüğü ve Ticaret Bakanlığı arasındaki, Emniyet Bilgi Sistemi ‘PolNet’ dediğimiz veri aktarımında yenileştirme oldu. Bu nedenle hızlı bir şekilde veri aktarımı sağlanıyor. Bu da bizim işlem süremizi kısaltıyor” dedi.

Kapıkule Sınır Kapısı’ndan yurda giriş yapan araçların sahanın en yoğun olduğu zamanda 50-60 dakikada işleminin tamamlandığını ifade eden Ocak, “Bu sürede işlem gören araç sayısı 350’dir, pasaport işlemleri yapılan yolcu sayısı ise bin 500’dür. Geçen yılın temmuz ayı ile bu yılın temmuz ayında bir fark yok, aynı dengede gidiyoruz” diye konuştu.

‘EK PERSONEL ÇALIŞIYOR’

Sezon dolayısıyla çeşitli illerden ek personelin Kapıkule’de görev yaptığını anlatan Ocak, şöyle devam etti:

“Gümrük personeli yoğun çalışıyor. Yemeğini dahi çalıştığı peronda yiyor. Personeli oradan kaldırırsam hemen kornaya basılıyor. Buna da anlayış göstermek gerekiyor. Bu bir şikayet babında değil. Bunu anlamak lazım, empati yapmak lazım. 5 araba var önde hemen kornaya basılıyor. 5 araba sonrasında belki o sahada araba kalmayacak. Gelenler o kadar aceleci ki, o düşünceyi yıkmamız lazım. Bu kapı Avrupa’ya açılan bir kapı. Vatandaş ‘2 bin 600 kilometre yoldan geldim, sen beni burada neden tutuyorsun’ diyor. Memur işini yapıyor. Kapıkule Sınır Kapısı sahası içerisinde korna çalmak yasak. Bunun bir cezai uygulaması var. Kabahatler kanununa göre uygulamak gerekir. Burada uygulamıyoruz. Çünkü aracın içerisindeki çocuk kornaya basabiliyor, onu gören çocuklar da basıyor, vatandaş da basıyor. İstenirse ceza kesilebilir. Ceza, kabahatler kanununa göre gürültü yapma cezasıyla aynı.”

YOLCU SAYISI ARTTI

İpsala ve Hamzabeyli’de modernizasyon sisteminin başladığını, Pazarkule’de ise proje şeklinde olduğunu belirten Ocak, “Özellikle otobüs ve yaya yolcular salondan geçecek. Yeni kapılarda salon sistemi var. Otobüs geliyor, yolcuyu boşaltıyor, yolcu salondaki ticari alandan geçerek otobüsle buluşuyor” dedi. Ocak, ticari araçların Türkiye’de kalma süresinin sezon olması dolayısıyla bakanlık onayıyla 90 güne çıkarıldığını kaydetti.

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, 1 Haziran-17 Temmuz tarihlerinde Kapıkule’den 140 bin 609 yolcu aracı, 662 bin 365 yolcu girişi gerçekleşti. Geçen yıl aynı dönemde 124 bin 815 bin yolcu aracı, 556 bin 751 yolcu girişi gerçekleşmişti.