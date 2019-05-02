Kanuni Sultan Süleyman portresi Londra’da satıldı
İtalyan ressam Gentile Bellini’nin takipçilerinden birinin yaptığı düşünülen Kanuni Sultan Süleyman portresi 6 milyon 203 bin 590 Euro’ya (41 milyon 440 bin lira) satıldı.
LONDRA merkezli müzayede evi Sotheby’s ‘İslam Dünyasının Sanatları’ başlıklı koleksiyonunu bugün satışa sundu. Sotheby’s’den yapılan açıklamada, müzayede kapsamında satışa sunulan 311 parça arasında İtalyan ressam Gentile Bellini’nin takipçilerinden birinin yaptığı düşünülen Kanuni Sultan Süleyman portresinin 5 milyon 323 bin 500 sterlin (41 milyon 440 bin lira) karşılığında satıldığı bildirildi.
EN DEĞERLİ İKİ ESERDEN BİRİ
Padişahın tahta çıktığı 1520 yılı civarında Venedik’te, Osmanlı sarayına girip çıkabilen Batılı diplomatların tariflerine dayanılarak yapıldığı sanılan portreye, müzayede öncesinde 284 bin ila 403 bin 580 Euro (yaklaşık 1 milyon 900 bin ila 2 milyon 700 bin lira) değer biçiliyordu. Müzayedeyle ilgili daha önce Sotheby’s Orta Doğu ve İslam Sanatı Uzmanı Alexandra Roy, Kanuni Sultan Süleyman portresinin en değerli iki eserden biri olduğunu söylemişti.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle