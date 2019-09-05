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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
İHA
05.09.2019 - 10:33, Son Güncelleme:

Kadına şiddet hattını dinleyen Macron’a şok

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Kadına şiddet hattını dinleyen Macron’a şok

Fransa Başbakanı Edourd Philippe, Fransa’da kadına şiddetin önlenmesi amacıyla kurulan ihbar hattına gelen bir şiâyetin görevli tarafından dikkate alınmadığını gören Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un büyük şaşkınlığa uğradığını söyledi.

FRANSA’da kadına yönelik şiddetin artması üzerine özel telefon hattı kuran hükümet, bu hatla eşinden şiddet gören kadınlara yardım etmeyi hedeflerken, eleştiri yağmuruna tutuldu. Yaşananlar üzerine Fransa Başbakanı Edourd Philippe kurulan ihbar hattı hakkında bir basın toplantısı düzenledi. Kurulan hattın amacına ulaşabilmesi için hatta çalışanların daha özenli davranması gerektiğinin altını çizen Philippe, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u şoka uğratan bir olayı basın çalışanlarıyla paylaştı.
Philippe, yeni kurulan hattı denetlemek amacıyla bir kadının yardım isteği telefon görüşmesini dinleyen Macron’un, hattaki güvenlik görevlisinin kadının ihbarını ciddiye almamasına şahit olduğunu belirtti. Philippe, Macron’un duydukları sebebiyle şok olduğunu ve daha sonra konunun takibini yaparak görevli hakkında soruşturma başlattığını aktardı.

ELEŞTİRİLER VARDI
Yaşanan olaydan dolayı büyük üzüntü duyan Macron’un sorunların giderilmesi için gereken çalışmaların yapılması talimatını verdiği öğrenildi. Ülkede şiddet gören kadınlara yardım etmemekle suçlanan ve eleştirilen Fransız polisi ve jandarmasının ilgisiz hareketlerine Macron’un canlı şahitliği sonrası, “Kendisi de artık tanık oldu” yorumu yapıldı. Fransa’da İçişleri Bakanlığı’nın verilerine göre 2018’de 121 kadın cinayetinin yaşandığı, 2019 yılında ise 3 Eylül’e kadar 101 cinayetin gerçekleştiği öğrenildi.

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