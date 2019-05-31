Kadın hakeme, cinsel organını gösterince...
İtalya Futbol Federasyonu, 22 yaşındaki kadın hakem Giulia Nicastro'ya cinsel organını gösteren 14 yaşındaki futbolcuya ağır ceza verdi.
22 Mayıs'ta oynanan altyapı ligi maçında korner sırasında genç futbolcu, Hakem Nicastro ile tartıştı. Nicastro'nun federasyona sunduğu raporunda yer alan bilgiye göre 14 yaşındaki futbolcu, "Bakalım beni bu sahadan atacak cesaretin var mı, yoksa..." diyerek cinsel organını gösterdi. Bunun üzerine Nicastro, oyuncuya kırmızı kart gösterdi.
İtalya Futbol Federasyonu, oyuncuya 1 yıl futboldan men cezası verirken, cinsel eğitim kursu zorunluluğu koydu.
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