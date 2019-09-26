‘Kaçıncı dakikada olduğumuz ile ilgili hiçbir fikrimiz yok’

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa Haberleri‘Kaçıncı dakikada olduğumuz ile ilgili hiçbir fikrimiz yok’
GeriAvrupa ‘Kaçıncı dakikada olduğumuz ile ilgili hiçbir fikrimiz yok’
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
Göksel Divarcı
26.09.2019 - 12:39, Son Güncelleme:

‘Kaçıncı dakikada olduğumuz ile ilgili hiçbir fikrimiz yok’

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
‘Kaçıncı dakikada olduğumuz ile ilgili hiçbir fikrimiz yok’

İngiltere Lig Kupası'nda Burton Albion ile Bournemouth arasında oynanan maç, eşine az rastlanır bir olaya sahne oldu. Tam üç kez ertelenen maçta 28 dakika uzatma oynatıldı.

İngiltere Lig Kupası Üçüncü Tur maçında Premier Lig ekiplerinden Bournemouth, deplasmanda Championship'te mücadele eden Burton Albion'ın konuğu oldu.
Mücadeleyi 2-0 kazanan Burton Albion, rakibini eleyerek bir üst tura yükselen takım oldu. Ancak maçın sonucundan çok, karşılaşmada yaşananlar konuşuldu.
Her şeyin yolunda gittiği ilk yarıyı 14. dakikada Sarkic'in golüyle 1-0 önde tamamlayan Burton Albion, soyunma odasına avantajlı girdi.

‘Kaçıncı dakikada olduğumuz ile ilgili hiçbir fikrimiz yok’

İkinci yarı için sahaya çıkan takımlar, 53. dakikada yaşanan elektirik kesintisi nedeniyle yeniden soyunma odasına dönmek zorunda kaldılar. Elektiriklerin yeniden gelmesiyle bir kez daha sahaya dönen takımlar, kısa süre sonra bir şok daha yaşadılar. Karşılaşmanın 64'üncü dakikasında bir kez daha giden elektirikler, stadyumu yeniden karanlığa gömdü. İki takımın da oynamak istediklerini belirtmeleri üzerine hakemler, elektiriklerin gelmesi için bir kez daha bekledi.
Yeniden gelen elektirikler sonrası sahay bir kez daha çıkan iki takım, artık maçı oynayacaklarını zannederken, bir elektirik kesintisi daha yaşandı. Bunun üzerine hakemler, önce maçı ertelemeye karar verdi.

‘Kaçıncı dakikada olduğumuz ile ilgili hiçbir fikrimiz yok’

Bunu duyan taraftarlar da stadyumu terk etmeye başladılar. Ancak iki takım yöneticileri, maça ne olursa olsun devam etmek istediklerini, elektiriklerin gelmesini bekleyeceklerini belirtince hakem de erteleme kararından vazgeçti. Elektiriklerin gelmesinin ardından takımlar üçüncü kez sahaya dönerken, stadyumu terk eden taraftarlar da geri çağrıldı. Hem takımların hem de taraftarların geri dönmesinin ardından karşılaşma kaldığı yerden devam etti.

‘Kaçıncı dakikada olduğumuz ile ilgili hiçbir fikrimiz yok’

Bournemouth Kulübü, resmi sitesinden yaptığı paylaşımda "Elektirikler yine gitti. Şu anda kaçıncı dakikada olduğumuz ile ilgili hiçbir bilgimiz yok" diyerek yaşananlara esprili bir şekilde yaklaştı. Burton Alnbion, 72. dakikada Broadhead ile ikinci golü bulunca rahatladı. Her an elektirik kesintisi olma tedirginliği ile oynayan futbolcular, maçı tamamlamayı başardı.

‘Kaçıncı dakikada olduğumuz ile ilgili hiçbir fikrimiz yok’

Karşılaşmanın dördüncü hakemi, doksan dakika sonunda eklediği 28 dakika uzatmayla şaşkınlığı daha arttırdı. Daha önce futbol sahalarında görülmemiş bir uzatma dakikası sonrası, karşılaşma 2-0 sona erdi.

‘Kaçıncı dakikada olduğumuz ile ilgili hiçbir fikrimiz yok’

Böylece uzun süre unutulmayacak bir karşılaşmanın ardından Burton Albion, Bournemouth'u mağlup ederek tur atlayan takım oldu.

‘Kaçıncı dakikada olduğumuz ile ilgili hiçbir fikrimiz yok’

‘Kaçıncı dakikada olduğumuz ile ilgili hiçbir fikrimiz yok’

‘Kaçıncı dakikada olduğumuz ile ilgili hiçbir fikrimiz yok’

‘Kaçıncı dakikada olduğumuz ile ilgili hiçbir fikrimiz yok’

‘Kaçıncı dakikada olduğumuz ile ilgili hiçbir fikrimiz yok’

‘Kaçıncı dakikada olduğumuz ile ilgili hiçbir fikrimiz yok’

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Avrupa Haberleri

Sıradaki Haber
‘Kaçıncı dakikada olduğumuz ile ilgili hiçbir fikrimiz yok’
SunExpress’ten 148 Euro’ya ‘Thomas Cook’ seferi
Biri itiraf etti: Küçük kızı doğum günü partisi diye kömürlüğe götürüp 9 kişi tecavüz etmiş
Meclise en az gelenler AfD milletvekilleri