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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
25.01.2019 - 11:32, Son Güncelleme:

‘İyi terör örgütü, kötü terör örgütü yoktur! Avrupa bizi yalnız bıraktı’

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‘İyi terör örgütü, kötü terör örgütü yoktur! Avrupa bizi yalnız bıraktı’

15 Temmuz darbe girişimini Strazburg’daki Avrupa Konyesi’nde düzenlenen konferasta anlatan AK Parti Milletvekili Zafer Sırakaya, Avrupa’nın iyi terör örgütü, kötü terör örgütü ayrımı yapma lüksü olmadığını ve terör konusunda Türkiye’yi yalnız bıraktığını söyledi.

 

15 Temmuz Derneği ve Uluslararası Adalet, Eşitlik ve Barış Konseyince (COJEP), Strazburg’daki Avrupa Konseyi’nde, ‘Avrupa Konseyinin Demokratik Değerlerinin Korunması, İllegal Örgütler ve Darbelerle Mücadele’ konulu bir konferans düzenlendi. Konferansa AK Parti İstanbul Milletvekili Sırakaya, COJEP Genel Başkanı Ali Gedikoğlu, 15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik ve çok sayıda davetli katıldı.
Sırakaya, konuşmada, Avrupa Konseyi’nin 2. Dünya Savaşı’ndan sonra temel insan hakları, demokratik değerler ve hukukun kurumsallaşması için kurulduğunu hatırlattı.

BU DURUM ARTIK DEĞİŞMELİ
Sırakaya “Türkiye PKK, DEAŞ ve FETÖ ile mücadele ederken ciddi kayıplar yaşadı. AB’nin, kendi kuruluş değerleri doğrultusunda iyi terör örgütü ve kötü terör örgütü ayrımı yapma lüksü yoktur. AB’nin terör örgütleriyle mücadelede Avrupa’nın değerleri gereği Türkiye’ye destek vermesi gerekirdi. Türkiye terörle mücadele konusunda Avrupa tarafından yalnız bırakıldı. PKK Avrupa’da camilere, Türk derneklerine saldırmaya ve etkinlik alanlarını genişletmeye devam ediyor. Bu durumun artık değişmesi lazım” ifadelerini kullandı.

‘İyi terör örgütü, kötü terör örgütü yoktur Avrupa bizi yalnız bıraktı’

AB, MÜSLÜMANLARA İKİ YÜZLÜ
Ali Gedikoğlu da çoğulcu değerler konusunda AB’nin Müslümanlara iki yüzlü davrandığını belirterek AB’nin değerleri açısından terör örgütleriyle ayrım yapmadan mücadele etmesi gerektiğinin altını çizdi. PKK’nın Avrupa ve Fransa’da imaj çalışması yaptığına işaret eden Gedikoğlu, “AB kendi demokratik değerleriyle çelişiyor. Terör örgütlerine karşı ilkesel tavır alması şart” diye konuştu.
Güçlü bir Türkiye’nin daha güçlü bir AB’nin anlamına geldiğini söyleyen Şebik ise, “Dünyada daralan ekonomi, savaşlar ve mülteci sorunları Türkiye ve AB ülkelerinin birbirlerine ihtiyaçlarını artırmıştır. İnsanlığa, medeniyete, tüm insani değerlere karşı yükselen bu meydan okumaya hep beraber karşı çıkabiliriz” dedi.

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