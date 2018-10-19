İtiraz için sundukları delil, ret gerekçesi oldu
Geçen yıl kasım ayında yaptığı genel kurul iptal edilen Berlin Türk Cemaati, mahkemeye delil olarak öyle bir gerekçeyle itiraz etti ki, mahkeme o delili ret için gerekçe saydı.
BERLİN Türk Cemaati (TGB) geçen yıl genel kurulunu toplamış ve yapılan oylamada Selçuk Demirci başkan seçilmiş geçti. Ancak genel kurul delegesi Birgül Özkılıç, oylamanın tüzüğe aykırı yapıldığını ve üye olmayan, hatta feshedilen dernekler adına oy kullanıldığını gerekçe göstererek genel kurulu mahkemeye taşımıştı. Özkılıç’ın iddialarını yerinde bulan mahkeme, genel kurulun tüzüğe uygun yapılmadığına hükmetmiş ve seçilen yönetim de onaylanmamıştı.
AYRINTI 8. PARAGRAFTA
TGB yönetimi ise Charlottenburg Sulh Mahkemesi’nin 30 Temmuz 2018’deki kararına itirazın son günü olan 30 Ağustos’ta itirazını sundu. 1 Ekim’de de ek olarak karara itiraz gerekçeleri arasında delil niteliğinde ‘genel kurulda sadece bir delegenin gizli oy talebinde bulunmasını’ da gösterdi. Mahkeme ise dernek tüzüğünün 8’inci paragrafında yazan, “Bir tek delege bile gizli seçim isterse, seçimler gizli yapılır” hükmünü dikkate alarak itirazı reddetti. Böylece cemaat yönetimi kendisini savunurken, aslında tüzüğe aykırı hareket ettiğini bizzat mahkemeye delil olarak sunmuş oldu.
İTİRAZ HAKLARI VAR
Charlottenburg Sulh Hukuk Mahkemesi’nin aldığı itiraza ret kararı, nihai karar değil. TGB yönetiminin önünde iki seçenek daha var. Yönetim, uygun görürse mahkemenin kararını kabul edip seçime gidebilir ya da istinaf mahkemelerine itiraz edebilir. TGB yönetimi, daha önceki gerekçelerini sunabilecekleri gibi yeni gerekçeler de gösterebilir.
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