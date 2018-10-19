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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
19.10.2018 - 15:58, Son Güncelleme:

İtiraz için sundukları delil, ret gerekçesi oldu

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İtiraz için sundukları delil, ret gerekçesi oldu

Geçen yıl kasım ayında yaptığı genel kurul iptal edilen Berlin Türk Cemaati, mahkemeye delil olarak öyle bir gerekçeyle itiraz etti ki, mahkeme o delili ret için gerekçe saydı.

BERLİN Türk Cemaati (TGB) geçen yıl genel kurulunu toplamış ve yapılan oylamada Selçuk Demirci başkan seçilmiş geçti. Ancak genel kurul delegesi Birgül Özkılıç, oylamanın tüzüğe aykırı yapıldığını ve üye olmayan, hatta feshedilen dernekler adına oy kullanıldığını gerekçe göstererek genel kurulu mahkemeye taşımıştı. Özkılıç’ın iddialarını yerinde bulan mahkeme, genel kurulun tüzüğe uygun yapılmadığına hükmetmiş ve seçilen yönetim de onaylanmamıştı.

İtiraz için sundukları delil, ret gerekçesi olduAYRINTI 8. PARAGRAFTA
TGB yönetimi ise Charlottenburg Sulh Mahkemesi’nin 30 Temmuz 2018’deki kararına itirazın son günü olan 30 Ağustos’ta itirazını sundu. 1 Ekim’de de ek olarak karara itiraz gerekçeleri arasında delil niteliğinde ‘genel kurulda sadece bir delegenin gizli oy talebinde bulunmasını’ da gösterdi. Mahkeme ise dernek tüzüğünün 8’inci paragrafında yazan, “Bir tek delege bile gizli seçim isterse, seçimler gizli yapılır” hükmünü dikkate alarak itirazı reddetti. Böylece cemaat yönetimi kendisini savunurken, aslında tüzüğe aykırı hareket ettiğini bizzat mahkemeye delil olarak sunmuş oldu.

İTİRAZ HAKLARI VAR
Charlottenburg Sulh Hukuk Mahkemesi’nin aldığı itiraza ret kararı, nihai karar değil. TGB yönetiminin önünde iki seçenek daha var. Yönetim, uygun görürse mahkemenin kararını kabul edip seçime gidebilir ya da istinaf mahkemelerine itiraz edebilir. TGB yönetimi, daha önceki gerekçelerini sunabilecekleri gibi yeni gerekçeler de gösterebilir.

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