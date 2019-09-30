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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / Fotoğraf: Reuters
30.09.2019 - 10:06, Son Güncelleme:

İtalya’ya sınır koruma teklifi

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İtalya’ya sınır koruma teklifi

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ülkesinin düzensiz göçle mücadele kapsamında İtalya’nın bazı sınır bölgelerinin korumasını üstlenebileceğini söyledi.

BAŞBAKAN Orban, liderliğini yaptığı Macar Yurttaş Birliği (Fidesz) partisinin Budapeşte’de düzenlenen 28’inci kongresinde konuştu. Orta Avrupa ülkelerinin Avrupa’nın dış sınırlarını koruduğunu söyleyen Orban, Macar hükümetinin izlediği göç politikasını eleştiren İtalya Başbakanı Giuseppe Conte’ye çağrıda bulundu. İtalya’nın dış sınırlarını korumada ülkesinin yardımcı olabileceğini belirten Orban, Conte’ye seslenerek, “İhtiyaç halinde İtalya’nın bazı sınır bölgelerinin korumasını üstlenebiliriz. Düzensiz göçmenlerin girişine siz izin verdiniz ama yine de isterseniz ciddi sayıda düzensiz göçmeni İtalya’dan kendi ülkelerine taşımayı üstlenebiliriz. Bir tek sözün yeterli. Hemen harekete geçebiliriz” diye konuştu.

Orban, Polonya, Çekya, Slovakya ve Macaristan’ın, Brüksel merkezli bir imparatorluk istemediğini, aksine Avrupa uluslarından oluşan bir ittifak talep ettiğini söyledi. Orban, kongrede aldığı 1406 oy ile tekrar parti başkanı seçildi. Başbakan Orban, daha önce yaptığı açıklamada, Conte’yi ülkesinin limanlarını düzensiz göçmenlere açarak onları Avrupa’ya taşımakla suçlamıştı.

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