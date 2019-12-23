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Avrupa
23.12.2019 - 14:14, Son Güncelleme:

İtalyan sunucu Diletta Leotta'ya ağır sözler: Sütyeniyle ön plana çıkıyor

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İtalyan sunucu Diletta Leotta'ya ağır sözler: Sütyeniyle ön plana çıkıyor

Geçtiğimiz günlerde, taraftarların ''Göğüslerini aç'' tezahüratına maruz kalan ünlü spor spikeri Diletta Leotta, İtalyan eski futbolcu Fulvio Collovati'nin eşi tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.

İtalyan sunucu Diletta Leottaya ağır sözler: Sütyeniyle ön plana çıkıyor
Napoli'nin Brescia'yı 2-1 yendiği maçta, taraftarların ''Göğüslerini aç'' tezahüratı yaptığı İtalyan spor spikeri Diletta Leotta ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
İtalyan sunucu Diletta Leottaya ağır sözler: Sütyeniyle ön plana çıkıyor

Eski İtalya Milli Takımı oyuncusu Fulvio Collovati'nin eşi Caterina Collovati, bir televizyon programında Leotta'nın mesleğindeki başarısıyla değil, güzelliği ve çekiciliği ile ön plana çıktığını söyledi.
İtalyan sunucu Diletta Leottaya ağır sözler: Sütyeniyle ön plana çıkıyor

"Kızlarımla yaşıt olan güzel bir kadına karşı hiçbir olumsuz tavrım yok" diyen Collovati, "Ben, kadın vücudunun nesnelleşmesine karşı savaşıyorum. İhtiyacı olan şey, kendisini yayınlara iyi hazırlamak ve iyi bir gazeteci olduğunu kanıtlamak ancak o kendisini sütyen boyutuyla ifade etmeye çalışıyor. Bizler, şovenist bir zihniyetin suç ortağıyız" ifadelerini kullandı.
İtalyan sunucu Diletta Leottaya ağır sözler: Sütyeniyle ön plana çıkıyor

Program sunucusu Giorgia Rossi ise Collovati'nin Leotta ile ilgili sözlerine tepki göstererek, "O bir gazeteci değil, sunucu. Bir basın kartı yok ve ne yapacağını özgürce seçiyor" dedi.
İtalyan sunucu Diletta Leottaya ağır sözler: Sütyeniyle ön plana çıkıyor

Collovati, Rossi'ye ''Evet, aslında öyle ama bir gazeteci olarak çalışıyor, mikrofonu alıp sorular soruyor'' yanıtını verdi.
İtalyan sunucu Diletta Leottaya ağır sözler: Sütyeniyle ön plana çıkıyor

2016 yılında çıplak fotoğrafları sızdırılan Leotta, ''Bazen ne yapsam viral olacakmış gibi hissediyorum. Spora gitsem de dans etmeye gitsem de iCloud'dan çalınan fotoğraflarımla ilgili ise dava açtım. Sadece kendi özel yaşamım değil, bütün kadınlar için dava açtım'' demişti.
İtalyan sunucu Diletta Leottaya ağır sözler: Sütyeniyle ön plana çıkıyor

Güzel sunucunun Instagram'da 5 milyonu aşkın takipçisi bulunuyor.

Leotta, konu hakkında şöyle konuşmuştu;

Bir yanlış anlaşılma oldu. Napoli taraftarları beni her zaman destekler. Napoli kazanınca biraz ileri gitmek istediler. Ama bu sadece bir şakaydı. Benim de reaksiyonum o an için uygundu.

İtalyan sunucu Diletta Leottaya ağır sözler: Sütyeniyle ön plana çıkıyor

Bazen yaptığım her şey viral oluyormuş gibi hissediyorum. Spor salonunda da olsam klüpte dans etsem de böyle hissediyorum. O yüzden şaşırmıyorum. Ama bu sefer sadece İtalya değil tüm dünyaya yayıldı.
İtalyan sunucu Diletta Leottaya ağır sözler: Sütyeniyle ön plana çıkıyor

Gazetecilik çocukluğumdan beri hayalini kurduğum bir işti. Arkadaşlarımla maçların ardından kendi aramızda röportaj yapardık.
İtalyan sunucu Diletta Leottaya ağır sözler: Sütyeniyle ön plana çıkıyor

Çok iyi oyuncuların dışında Jose Mourinho ve Carlo Ancelotti gibi teknik direktörler ile tanışma imkanım oldu.
İtalyan sunucu Diletta Leottaya ağır sözler: Sütyeniyle ön plana çıkıyor

Günün birinde Messi, Sergio Ramos, Salah, Kane, Neymar, David Beckham, Alan Shearer ve Sir Alex Ferguson ile röportaj yapmak istiyorum.
İtalyan sunucu Diletta Leottaya ağır sözler: Sütyeniyle ön plana çıkıyor

Güzel sunucunun İtalya'da yaptığı programlar oldukça dikkat çekiyor.
İtalyan sunucu Diletta Leottaya ağır sözler: Sütyeniyle ön plana çıkıyor

İtalyan sunucu Diletta Leottaya ağır sözler: Sütyeniyle ön plana çıkıyor

İtalyan sunucu Diletta Leottaya ağır sözler: Sütyeniyle ön plana çıkıyor

İtalyan sunucu Diletta Leottaya ağır sözler: Sütyeniyle ön plana çıkıyor

İtalyan sunucu Diletta Leottaya ağır sözler: Sütyeniyle ön plana çıkıyor

İtalyan sunucu Diletta Leottaya ağır sözler: Sütyeniyle ön plana çıkıyor

İtalyan sunucu Diletta Leottaya ağır sözler: Sütyeniyle ön plana çıkıyor

İtalyan sunucu Diletta Leottaya ağır sözler: Sütyeniyle ön plana çıkıyor

İtalyan sunucu Diletta Leottaya ağır sözler: Sütyeniyle ön plana çıkıyor

İtalyan sunucu Diletta Leottaya ağır sözler: Sütyeniyle ön plana çıkıyor

İtalyan sunucu Diletta Leottaya ağır sözler: Sütyeniyle ön plana çıkıyor

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