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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
İHA
27.08.2019 - 12:58, Son Güncelleme:

İtalya bunu konuşuyor!

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İtalya bunu konuşuyor!

Ünlü İtalyan gazetesi Corriere dello Sport, Avrupa’da birçok kulübün de izlediği Yunanistan’da top koşturan Türk oyuncu Alpaslan Tahsin'e geniş yer ayırdı.

Yunanistan’ın Paok Komotini takımında top koşturan 15 yaşındaki Türk oyuncu Alpaslan Tahsin, yeteneği ve çok yönlü bir oyuncu olması sebebiyle şimdiden Avrupa’nın birçok önemli takımının yakından takip ettiği isim haline geldi. İtalya’nın dünyaca ünlü spor gazetesi Corriere dello Sport, başarılı futbolcuya gazetenin yeni kuşak parlayan genç oyuncularını tanıttığı köşesinde yer verdi.

İtalya bunu konuşuyor
Topla adeta tenis oynar gibi oynadığı ve saha içinde çok yönlü olmasıyla ön plana çıktığı ifade edilen Tahsin’in, hücuma yönelik orta saha oyuncusu olarak da görev aldığı belirtildi.
Alpaslan Tahsin’in gençler ligindeki takımının en golcü ve en çok asist yapan oyuncusu olduğu vurgulanarak, geçen yıl 24 gol, 30 asist yaptığına dikkat çekildi. Gazetenin haberinde, Tahsin’in henüz 15 yaşında olmasına rağmen, daha şimdiden Avrupa’nın pek çok kulübünün radarına takıldığı ve izlemeye alındığı da dile getirildi.
Tahsin için İtalya’dan Juventus, Roma, Napoli ve Milan’ın, İspanya’dan Real Madrid, Atletico Madrid ile Sevilla’nın, Türkiye’den de üç büyüklerin devrede olduğu bildirildi. Bu kulüpler arasında Tahsin’i transfer etmeye en yakın kulübün ise şimdilik Sevilla gibi gözüktüğü ifade edildi. Bir dönem Roma’da da görev yapan Sevilla’nın 'genç yetenek avcısı' olarak bilinen Sportif Direktörü Monchi’nin, Tahsin’e profesyonel sözleşme önerme hazırlığında olduğu kaydedildi.
Genç oyuncunun idolünün de Roma’nın efsanevi kaptanı Francesco Totti olduğu belirtildi.

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