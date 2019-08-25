İtalya Başbakanı: Benim için kapanmış bir siyasi deneyim
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, yeni hükümet kuruluncaya dek yürüttüğü görevi kapsamında katıldığı Fransa’nın Biarritz kentindeki G7 Zirvesi’nde İtalyan basınına konuştu: “Ben her zaman açık oldum. Lig ile olan benim de reddetmediğim bir siyasi deneyimdi. Ben ülkeye çözümler üretmek için çok çalıştım ancak bu benim için kapanmış bir siyasi deneyim. Bu tekrar açılacak bir konu değil” dedi.
HER zaman için ülkesinin en iyisini isteyeceğini ifade eden Conte, kendi ismi çevresinde dönen ihtimallerine ilişkin, “Kişilerin, isimlerin sorun olduğunu düşünmüyorum, programlar görüşülüyordur” dedi. İtalyan basınına yansıyan haberlerde, Lig Partisi kaynakları tarafından Conte’nin bu çıkışının üzüntüyle karşılandığı ve kendisinin bir haftada Lig’e sırtını dönüp Demokratik Partiye (PD) yakınlaştığı ileri sürüldü. PD kaynakları ise Conte’nin sözlerinin netlik getirmesi bakımından olumlu bulunduğunu kaydetti.
M5S-PD KOALSİYON GÖRÜŞMELERİ
Başbakan Conte’nin salı günü istifasını vermesinin ardından Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, çarşamba ve perşembe günleri krize çözüm bulmaya yönelik yaptığı siyasi istişarelerini, bazı partilerin süre istemesi sebebiyle 27 Ağustos Salı gününe erteledi. Parlamentodaki sandalye sayıları itibarıyla hükümet kurabilecek çoğunluğa küçük partilerin desteğiyle sahip olan M5S ile PD arasında koalisyon kurma çalışmaları sürüyor.
CONTE’Yİ İSTEMİYOR
Basına yansıyan haberlerde, iki parti arasındaki görüşmelerde kurmayların aralarındaki konuları anlaşılmaz olarak görmediği belirtildi. M5S’nin Giuseppe Conte’nin başbakanlığında ısrar ettiği ancak PD’nin Conte’yi istememesi nedeniyle bir tıkanıklık yaşandığı kaydedildi.
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