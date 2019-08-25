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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / FOTOĞRAF: REUTERS
25.08.2019 - 11:21, Son Güncelleme:

İtalya Başbakanı: Benim için kapanmış bir siyasi deneyim

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İtalya Başbakanı: Benim için kapanmış bir siyasi deneyim

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, yeni hükümet kuruluncaya dek yürüttüğü görevi kapsamında katıldığı Fransa’nın Biarritz kentindeki G7 Zirvesi’nde İtalyan basınına konuştu: “Ben her zaman açık oldum. Lig ile olan benim de reddetmediğim bir siyasi deneyimdi. Ben ülkeye çözümler üretmek için çok çalıştım ancak bu benim için kapanmış bir siyasi deneyim. Bu tekrar açılacak bir konu değil” dedi.

HER zaman için ülkesinin en iyisini isteyeceğini ifade eden Conte, kendi ismi çevresinde dönen ihtimallerine ilişkin, “Kişilerin, isimlerin sorun olduğunu düşünmüyorum, programlar görüşülüyordur” dedi. İtalyan basınına yansıyan haberlerde, Lig Partisi kaynakları tarafından Conte’nin bu çıkışının üzüntüyle karşılandığı ve kendisinin bir haftada Lig’e sırtını dönüp Demokratik Partiye (PD) yakınlaştığı ileri sürüldü. PD kaynakları ise Conte’nin sözlerinin netlik getirmesi bakımından olumlu bulunduğunu kaydetti.

M5S-PD KOALSİYON GÖRÜŞMELERİ
Başbakan Conte’nin salı günü istifasını vermesinin ardından Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, çarşamba ve perşembe günleri krize çözüm bulmaya yönelik yaptığı siyasi istişarelerini, bazı partilerin süre istemesi sebebiyle 27 Ağustos Salı gününe erteledi. Parlamentodaki sandalye sayıları itibarıyla hükümet kurabilecek çoğunluğa küçük partilerin desteğiyle sahip olan M5S ile PD arasında koalisyon kurma çalışmaları sürüyor.

CONTE’Yİ İSTEMİYOR
Basına yansıyan haberlerde, iki parti arasındaki görüşmelerde kurmayların aralarındaki konuları anlaşılmaz olarak görmediği belirtildi. M5S’nin Giuseppe Conte’nin başbakanlığında ısrar ettiği ancak PD’nin Conte’yi istememesi nedeniyle bir tıkanıklık yaşandığı kaydedildi.

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