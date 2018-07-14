İsviçre’den Hakkari’ye gelin gitti
Çalışmak için gittiği Antalya’da İsviçreli Chloe Diamant ile tanışan Hakkarili Selçuk Durgun, iki yıllık birlikteliklerini güzel bir düğün töreniyle taçlandırdı.
HAKKARİ Yeni Mahalle Gültekinler semtinde yörenin örf ve adetlerine uygun düzenlenen kır düğününe gelin ve damadın Antalya’daki iş arkadaşları ile çok sayıda davetli katıldı. Kadınlar giydikleri yöresel elbiselerle düğün alanı renk cümbüşüne dönerken, erkekler de yöresel elbiseleriyle kol kola girerek çiftin mutluluğunu halaylar çekerek kutladı.
İsviçreli gelinin Trabzon, İstanbul, Van ve Tatvan’dan gelen arkadaşları örf ve adetler karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Damat Selçuk Durgun eşiyle Antalya’da bir animasyon departmanında çalıştığı esnada tanıştıklarını belirterek, iki yıllık bir arkadaşlıktan sonra evlenmeye karar verdiklerini söyledi. Durgun, ”Hakkari’de geleneklerimize göre bir düğün yapmak istedik. Amacım biraz da olsa bu gelenekleri onlara göstermekti. Gelenek ve göreneklerimiz onlara çok ilginç gelmiş. Eşimle beraber yurt dışından ve il dışından gelen arkadaşı var. Bizim geleneklerimiz onlara çok ilginç gelmiş ve bizim kültürümüzü beğenmişler. Düğünden sonra İsviçre’de yaşamayı düşünüyoruz. Oraya gittiğimizde onların gelenek ve göreneklerine göre de bir tane düğün yapacağız” diye konuştu.
TÜRKÇE VE KÜRTÇE SÖYLEDİ
Türkçe bilmediği için İngilizce konuşan gelin Chloe Diamant’ın tercümanlığını yapan damat Selçuk Durgun, Hakkari’yi ve insanlarını çok beğendiğini ifade ettiğini ve düğün töreninin çok ilginç olduğunu söylediğini aktardı. Yolların engebeli ve çok uzun olduğunu, gelirken bir sürü farklı şeyler gördüğünü belirten Chloe, Damat Durgun’a Kürtçe ve Türkçe onu sevdiğini söyledi.
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