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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
İHA
14.07.2018 - 10:37, Son Güncelleme:

İsviçre’den Hakkari’ye gelin gitti

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İsviçre’den Hakkari’ye gelin gitti

Çalışmak için gittiği Antalya’da İsviçreli Chloe Diamant ile tanışan Hakkarili Selçuk Durgun, iki yıllık birlikteliklerini güzel bir düğün töreniyle taçlandırdı.

HAKKARİ Yeni Mahalle Gültekinler semtinde yörenin örf ve adetlerine uygun düzenlenen kır düğününe gelin ve damadın Antalya’daki iş arkadaşları ile çok sayıda davetli katıldı. Kadınlar giydikleri yöresel elbiselerle düğün alanı renk cümbüşüne dönerken, erkekler de yöresel elbiseleriyle kol kola girerek çiftin mutluluğunu halaylar çekerek kutladı. 

İsviçre’den Hakkari’ye gelin gitti

İsviçreli gelinin Trabzon, İstanbul, Van ve Tatvan’dan gelen arkadaşları örf ve adetler karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Damat Selçuk Durgun eşiyle Antalya’da bir animasyon departmanında çalıştığı esnada tanıştıklarını belirterek, iki yıllık bir arkadaşlıktan sonra evlenmeye karar verdiklerini söyledi. Durgun, ”Hakkari’de geleneklerimize göre bir düğün yapmak istedik. Amacım biraz da olsa bu gelenekleri onlara göstermekti. Gelenek ve göreneklerimiz onlara çok ilginç gelmiş. Eşimle beraber yurt dışından ve il dışından gelen arkadaşı var. Bizim geleneklerimiz onlara çok ilginç gelmiş ve bizim kültürümüzü beğenmişler. Düğünden sonra İsviçre’de yaşamayı düşünüyoruz. Oraya gittiğimizde onların gelenek ve göreneklerine göre de bir tane düğün yapacağız” diye konuştu.

İsviçre’den Hakkari’ye gelin gitti

TÜRKÇE VE KÜRTÇE SÖYLEDİ
Türkçe bilmediği için İngilizce konuşan gelin Chloe Diamant’ın tercümanlığını yapan damat Selçuk Durgun, Hakkari’yi ve insanlarını çok beğendiğini ifade ettiğini ve düğün töreninin çok ilginç olduğunu söylediğini aktardı. Yolların engebeli ve çok uzun olduğunu, gelirken bir sürü farklı şeyler gördüğünü belirten Chloe, Damat Durgun’a Kürtçe ve Türkçe onu sevdiğini söyledi.

İsviçre’den Hakkari’ye gelin gitti

İsviçre’den Hakkari’ye gelin gitti

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