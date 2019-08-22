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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
22.08.2019 - 14:56, Son Güncelleme:

İsveç’te ilk ‘Göçmen Partisi’ kuruldu

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İsveç’te ilk ‘Göçmen Partisi’ kuruldu

İsveç’te geçen yıl Türkiye aleyhine konuşmadığı için Liberal Merkez Partisi’nden ihraç edilen Türkiye kökenli siyasetçi Mikail Yüksel, ülkedeki göçmenleri temsil eden ‘Göçmen Partisi’ni kurduklarını açıkladı.

ÜLKEDE ilk kez göçmen kökenlileri temsil eden bir partinin kurulduğunu belirten Yüksel, İsveç Yüksek Seçim Kurulu’na gelecek dönem yerel seçimlere katılmak için başvurduklarını aktardı. Çalışmalarına Göteborg kentinde başladıklarını ifade eden Yüksel, “İslamofobi’nin suç sayılmasını istiyoruz. Müslümanların azınlık olarak anayasada tanınmasını istiyoruz. Özellikle son yıllarda artan cami saldırıları ve yabancı düşmanlığının önüne geçmek için etkili çalışmalar yapmayı düşünüyoruz” dedi.

‘BOYUN EĞMEDİM’
Türkiye karşıtlarının İsveç siyasetinde kolayca yer bulduğunu ifade eden Yüksel, şöyle devam etti: “Ben, 9 Eylül 2018’de yapılan genel seçimler için Liberal Merkez Partisi’nden Göteborg kenti birinci sıra milletvekili adayıydım. Seçimler öncesi Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhinde konuşmadığım gerekçesiyle partiden ihraç edildim. Türkiye karşıtlarının kampanyasına boyun eğmedim. Amacım, seçildiğim zaman İslamofobi ve ırkçılıkla mücadele etmekti. Bir siyasetçi olarak bu mücadeleden vazgeçmemek için birçok Müslüman ülke kökenli siyasetçi, akademisyen ve aktivistle Göçmen Partisi’ni kurduk.”
Yüksel, partinin kurulmasının ardından hedef gösterildiğini, hakarete uğradığını ve ırkçı saldırılara uğradığını vurguladı.

 

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