İsveç’te ilk ‘Göçmen Partisi’ kuruldu
İsveç’te geçen yıl Türkiye aleyhine konuşmadığı için Liberal Merkez Partisi’nden ihraç edilen Türkiye kökenli siyasetçi Mikail Yüksel, ülkedeki göçmenleri temsil eden ‘Göçmen Partisi’ni kurduklarını açıkladı.
ÜLKEDE ilk kez göçmen kökenlileri temsil eden bir partinin kurulduğunu belirten Yüksel, İsveç Yüksek Seçim Kurulu’na gelecek dönem yerel seçimlere katılmak için başvurduklarını aktardı. Çalışmalarına Göteborg kentinde başladıklarını ifade eden Yüksel, “İslamofobi’nin suç sayılmasını istiyoruz. Müslümanların azınlık olarak anayasada tanınmasını istiyoruz. Özellikle son yıllarda artan cami saldırıları ve yabancı düşmanlığının önüne geçmek için etkili çalışmalar yapmayı düşünüyoruz” dedi.
‘BOYUN EĞMEDİM’
Türkiye karşıtlarının İsveç siyasetinde kolayca yer bulduğunu ifade eden Yüksel, şöyle devam etti: “Ben, 9 Eylül 2018’de yapılan genel seçimler için Liberal Merkez Partisi’nden Göteborg kenti birinci sıra milletvekili adayıydım. Seçimler öncesi Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhinde konuşmadığım gerekçesiyle partiden ihraç edildim. Türkiye karşıtlarının kampanyasına boyun eğmedim. Amacım, seçildiğim zaman İslamofobi ve ırkçılıkla mücadele etmekti. Bir siyasetçi olarak bu mücadeleden vazgeçmemek için birçok Müslüman ülke kökenli siyasetçi, akademisyen ve aktivistle Göçmen Partisi’ni kurduk.”
Yüksel, partinin kurulmasının ardından hedef gösterildiğini, hakarete uğradığını ve ırkçı saldırılara uğradığını vurguladı.
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