İsveçli Thunberg ve Kamerunlu Maloum, Uluslararası Çocuk Barış Ödülü’nü kazandı
İklim değişikliği ile mücadele konusundaki çabalarıyla tanınan ve dünya çapında iklim için öğrenci grevinin öncüsü olan İsveçli aktivist Greta Thunberg ile Kameron’da çocukların silahlı örgütlere alınmasına karşı mücadele eden Divina Maloum, Uluslararası Çocuk Barış Ödülü’nü kazandı.
THUNBERG, bu yıl 15’inci kez verilecek ödülü, Kamerunlu 15 yaşındaki barış aktivisti Divina Maloum ile paylaştı. Ödül için, 56 ülkeden 137 aday yarışıyordu. Hollanda merkezli çocuk hakları örgütü KidsRight tarafından verilen ödüle, Greta Thunberg’in, iklim konusunda savaşmak için dünyanın dört bir yanında yaklaşık 1.5 milyon çocuğu seferber etmesi nedeniyle değer görüldü. Örgüt, 16 yaşındaki İsveçli aktivisti, uluslararası alanda iklim sorunları ile mücadele konusunda bir öncü olarak değerlendirdi.
Geçtiğimiz günlerde Birleşmiş Milletler’de dünya liderlerine, “Boş laflarınızla çocukluğumu çaldınız” diye seslenen Thunberg, iklim değişikliği sorununun yeniden gündeme taşınmasını sağlamıştı.
Thunberg’le birlikte ödülü paylaşan 15 yaşındaki Kamerunlu Divina Maloum da, şu anda 100’den fazla çocuğun yer aldığı “Children for Peace” (Barış İçin Çocuklar) adlı örgütü kurması nedeniyle seçildi.
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