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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BBC Türkçe / Fotoğraflar: dpa, BBC Türkçe
06.10.2019 - 10:47, Son Güncelleme:

İsveçli Thunberg ve Kamerunlu Maloum, Uluslararası Çocuk Barış Ödülü’nü kazandı

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İsveçli Thunberg ve Kamerunlu Maloum, Uluslararası Çocuk Barış Ödülü’nü kazandı

İklim değişikliği ile mücadele konusundaki çabalarıyla tanınan ve dünya çapında iklim için öğrenci grevinin öncüsü olan İsveçli aktivist Greta Thunberg ile Kameron’da çocukların silahlı örgütlere alınmasına karşı mücadele eden Divina Maloum, Uluslararası Çocuk Barış Ödülü’nü kazandı.

THUNBERG, bu yıl 15’inci kez verilecek ödülü, Kamerunlu 15 yaşındaki barış aktivisti Divina Maloum ile paylaştı. Ödül için, 56 ülkeden 137 aday yarışıyordu. Hollanda merkezli çocuk hakları örgütü KidsRight tarafından verilen ödüle, Greta Thunberg’in, iklim konusunda savaşmak için dünyanın dört bir yanında yaklaşık 1.5 milyon çocuğu seferber etmesi nedeniyle değer görüldü. Örgüt, 16 yaşındaki İsveçli aktivisti, uluslararası alanda iklim sorunları ile mücadele konusunda bir öncü olarak değerlendirdi.
Geçtiğimiz günlerde Birleşmiş Milletler’de dünya liderlerine, “Boş laflarınızla çocukluğumu çaldınız” diye seslenen Thunberg, iklim değişikliği sorununun yeniden gündeme taşınmasını sağlamıştı.
Thunberg’le birlikte ödülü paylaşan 15 yaşındaki Kamerunlu Divina Maloum da, şu anda 100’den fazla çocuğun yer aldığı “Children for Peace” (Barış İçin Çocuklar) adlı örgütü kurması nedeniyle seçildi.

 

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