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İstihbarattan korkutan uyarı... Yalnız kurtların hedefi çocuklar!

Deutsche Welle Türkçe
19.03.2018 - 09:54 | Son Güncelleme:

Spiegel’e göre Anayasayı Koruma Teşkilatı, DEAŞ sempatizanı olan ve tek başına hareket eden cihatçıların saldırı çağrılarında artış olduğunu kaydetti. Yalnız kurtların hedefindeyse çocukların olduğu uyarısı var.

SPIEGEL Online haber portalında yer alan habere göre, Almanya iç istihbarat birimi olan Anayasayı Koruma Teşkilatı son aylarda tek başına hareket eden ve ‘yalnız kurt’ olarak tanımlanan DEAŞ sempatizanı eylemcilerin saldırı çağrılarında artış tespit etti.

Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın hazırladığı analize dayanan haberde, cihatçıların nefret mesajlarının da değiştiği ve içerik çeşitliliğinin arttığına yer verildi. İç istihbaratın analizinde, “sayısı ve çeşitliliği artmış çağrıların, ‘yalnız kurtlar’ için bir cihat propagandası halini aldığı ve gittikçe daha geniş destek bulduğu” ifadesinin yer aldığı aktarıldı.
Anayasayı Koruma Teşkilatı’na göre neredeyse her gün sosyal medya ve sohbet uygulamaları üzerinden tek başlarına saldırı düzenleyecek “potansiyel teröristleri” işaret eden saldırı talimatları tespit ediliyor.

ÇOĞUNLUKLA BIÇAK KULLANILIYOR
Spiegel Online iç istihbaratın analizine dayandırdığı raporunda, özellikle çocukların olası kurbanlar olarak gösterildiğini belirterek, DEAŞ’ın bu yolla Batı ülkelerindeki anaokullarını ve çocuk hastanelerini saldırı hedefi olarak gösterdiği uyarısını yaptı.
Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın, DEAŞ’ın Suriye ve Irak’taki bölgesel kayıplarının ardından saldırı gücünün etkisini kanıtlamasının “yalnız kurtların” eylemlerine bağlı olduğunu belirttiğine yer verildi. Haberde ayrıca 2017 yılında tek başına hareket eden İslamcı saldırganların, Avrupa genelinde önceki yıllara oranla daha fazla saldırı düzenlediklerine yer verildi. Saldırılarda çoğunlukla bıçak kullanıldığı belirtildi.
Fark edilmeden radikalleşen ve bir saldırıya kadar tespit edilemeyen radikal cihatçıların güvenlik birimlerini uzun süredir kaygılandırdığı belirtilen haberde, güvenlik birimlerinin Irak ve Suriye’den saldırı düzenlemek için geri dönen yabancı cihatçıların yanında söz konusu “yalnız kurtları” da özellikle tehlikeli olarak değerlendirdiğine dikkat çekiliyor.

Etiketler: hedef çocuklar , avrupadan haberler
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