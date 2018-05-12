İstanbul-Zürih uçağında şok... Yanındaki yolcuya zorla yoğurt yedirmeye kalktı, 20 dakika boyunca bağırdı!
Türk Hava Yolları'nın İstanbul Zürih uçağında olay çıktı. Yolculardan biri, yanındaki başka bir yolcuya zorla yoğurt yedirmeye kalktı daha sonra ise 20 dakika boyunca uçağın kabininde bağırarak tekbir getirdi. Diğer yolcuların müdahalesiyle etkisizleştirilen yolcu uçak inince gözaltına alındı. Yolcunun akli dengesinin yerinde olmadığı ortaya çıktı...
İSVİÇRE basınında yer alan habere göre İstanbul Zürih seferini yapan THY yolcu uçağındaki yolculardan biri, yanında oturan bir başka yolcuya zorla yoğurt yedirmeye kalktı. Çıkan tartışmadan sonra 29 yaşında olan yolcu, bu kez tekbir getirmeye başladı. 20 dakika boyunca kabinde bağıran ve tekbir getiren yolcu tüm uyarılara rağmen durmayınca diğer yolcular kendisine müdahale etti.
Saldırgan yolcu etkisiz hale getirildi. Uçak Zürih’e inince pilot polise haber verdi. Gözaltına alınan ve sorgusundan sonra akli dengesi bozuk olduğu ortaya çıkan yolcu, ambulansla karakoldan hastaneye kaldırıldı. Zürih polisi, olayı doğruladı.
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