İspanya, Gloria’ya teslim... 5 kentte kırmızı alarm

Valensiya ve Alicante kentlerinde şiddetli yağmurlar heyelanlara, ağaçların yıkılmasına, su kanallarının tahrip olmasına ve yolların hasar görmesine neden oldu. İspanya Tarım, Balıkçılık ve Gıda Bakanlığı da iki kent için toplam 3 milyon Euro tahsis etme kararı aldı.