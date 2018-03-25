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‘İslam’ tartışması AfD’ye yarayacak

Celal ÖZCAN / BERLİN
25.03.2018 - 14:02 | Son Güncelleme:

CSU Lideri ve İçişleri Bakanı Horst Seehofer’in, “İslam Almanya’ya ait değildir” sözleriyle başlayan tartışma, CSU’ya da CDU’ya da yaramayacak.

CDU/CSU arasında genel seçim öncesinde yaşanan mülteci politikası kavgası, iki partiye de oy kaybettirdi. Buna karşın AfD, seçimlerden üçüncü güçlü parti olarak çıktı ve ilk kez Federal Meclis’e girdi. İki kardeş parti arasında şimdi de ‘İslam’ tartışması başladı. CSU Lideri Horst Seehofer, “İslam Almanya’ya ait değildir” derken, CDU Lideri ve Başbakan Angela Merkel, bunun tam tersini söyledi. Yapılan son kamuoyu yoklamalarına göre bu tartışmalar da AfD’ye yarayacak. 

AfD BAVYERA'DA DA MECLİSE GİREBİLİR

Araştırmaya göre 14 Ekim’de yapılacak seçimlerde CDU üç puan gerileyerek yüzde 31, CSU 1.8 puan düşerek yüzde 37 oy alacak. Ülke genelinde oylarını yüzde 1 artıran AfD’nin ise Bavyera’da oy oranını yüzde 1.6 artırarak ilk kez Bavyera Eyalet Meclisine girmesi bekleniyor.

Etiketler: İslam tartışması , avrupadan haberler
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