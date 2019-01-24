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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
DHA
24.01.2019 - 10:15, Son Güncelleme:

İslam karşıtı oyuna karşı tek kişilik oyun

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İslam karşıtı oyuna karşı tek kişilik oyun

Almanyada tiyatro eğitimi gören Türk öğrenci Ayşe Güvendiren, İslam karşıtı oyunu eleştirdiği tek kişilik oyunuyla büyük beğeni aldı.

OTTO-Falckenberg Tiyatro Okulunda tiyatro yönetmenliği eğitimi gören Ayşe Güvendiren (30), Almanya’nın en prestijli salonlarından Munich Kammerspiele’de kendisinin yönettiği ve oynadığı ‘Karşıtlık Fikirlere’ adlı karşıt oyunu ile büyük alkış aldı. Tek kişilik oyununda Ayad Akhtar’ın ‘Küçümsenen’ adlı oyunundaki İslam karşıtı çizgiye eleştiri getirdiğini belirten Güvendiren, şunları söyledi: “Yaklaşık iki seneden beri Almanya’da belirli bir tiyatro oyunu sergilenmekte, oyunun adı ‘Küçümsenen’, yazarı ise Ayad Akhtar. Bu yazar, İslam’ı kötüleyen bir oyun çıkardı ve bu oyun Almanya’nın her tarafında gösterilmekte. Beni aslında alakadar eden konu şu, bu oyun niye bu kadar ilgi görüyor? Niye Almanya’nın her tarafında bu oyun gösteriliyor? Cevabı basit, çünkü İslam’ı karalayan bir oyun bu. Kendi oyunumda, Akhtar’ın bu oyununu işledim. Okuma yazma bilen herkes o oyunu okuduğunda İslam’a karşı bir nefret anlatıldığını anlar. Benim işlediğim şey şu; Hani madem bu oyun gösteriliyor, siz seyirci olarak niye buna sessiz kalıyorsunuz? Niye bu oyun alkışlanıyor? Niye bu oyun bu kadar ilgi görüyor?”

İslam karşıtı oyuna karşı tek kişilik oyun

‘YABANCILAR GELİP KUTLUYOR’
“Oyuna yoğun bir ilgi oldu. Özellikle yabancıların beni gelip bu konuda cesaretimden dolayı kutlamasına çok seviniyorum. Mesela annem oyunumu izlediğinde çok duygulanmıştı. Annem dini değerlerine bağlı olan bir insan ve annemin bana o gururlu gözle bakması benim için yetiyor Bu konular, bu hikâyeler, anlatılması gereken hikâyeler. Biz anlatmazsak kim anlatacak bu hikâyeleri. Ben bir Müslüman olarak buraya çıkıp, ‘Sizin yaptığınız bir saçmalık, siz İslam’ı kötülüyorsunuz, sizin algınız yanlış’ demezsem, kim yapacak bunu? Almanya mı yapacak? O yüzden biz Türklerin de sanat camiasına girmesi lazım. Burada da olmamız lazım. Tiyatro oyunları çıkarmamız lazım. Sadece doktor, öğretmen, mühendis falan değil, sanat camiasında da bir yer edinmemiz lazım.”

 

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