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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BBC Türkçe
24.09.2019 - 13:31, Son Güncelleme:

İskoçya’ya gidecek 500 bin Euro’luk ekstazi yanlışlıkla Avusturyalı çifte gitti

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İskoçya’ya gidecek 500 bin Euro’luk ekstazi yanlışlıkla Avusturyalı çifte gitti

HOLLANDA’daki bir internet sitesinden giysi siparişi veren Avusturyalı çift, beklenmedik bir sürprizle karşılaştı. Sipariş ettikleri giysilerin bulunduğu paketten, piyasa değeri yaklaşık 500 bin Euro olduğu belirtilen, 24 bin 800 ekstazi hapı çıktı.

AVUSTURYA’nın Linz kentinde yaşayan 58 ve 59 yaşlarındaki çift, sonbahar kıyafetlerini Hollanda’daki bir internet sitesinden sipariş etti. Hollanda medyasının Avusturya polisine dayanarak verdiği habere göre, Linzli çift tarafından sipariş edilen giysiler, birkaç gün sonra ellerine ulaştı. Heyecanla siparişlerin bulunduğu paketi açan çift, giysilerin yanı sıra, bir başka paketle daha karşılaştı.

DEKOROTİF TAŞ SANMIŞ
Avusturyalı kadın, paketin içindeki renkli küçük blokların, dekoratif amaçlı kullanılan taşlar olduğunu düşündü. Kocasına, taşları sipariş edip etmediğini sordu. Renkli blokları yakından inceleyen adam, bunların uyuşturucu haplar olduğunu anladı ve derhal paketi posta şirketine geri gönderdi. Onlar da, Linz polisine haber verdi.

ASIL ALICI İSKOÇYA’DA
Polisin yaptığı inceleme sonunda, Hollanda’dan gönderilen paketin içinde, piyasa değeri yaklaşık 500 bin Euro olan 24 bin 800 adet ekstazi hapı bulunduğu belirlendi. Narkotik ekiplerinin araştırması sonucu, uyuşturucu maddeyle dolu paketin asıl alıcısının İskoçya’daki bir kişi olduğu belirlendi. Hollanda’dan paketin yanlışlıkla Avusturyalı çifte gittiği anlaşıldı. Avusturya Ulusal Polisi’nin temasları sonucu, Hollanda’dan ekstazi sipariş veren kişinin İskoç polisi tarafından yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi.

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