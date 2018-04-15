‘İşe Yarar Bir Şey’le başladı
Münih Sinema Türk, Şehir Kütüphanesi ve Münih Şehir Kültür Dairesi’nin işbirliğiyle 29’uncu kez düzenlenen Türk Film Günleri, ‘İşe Yarar Bir Şey’ adlı filmin gösterimiyle başladı.
22 Nisan’a kadar devam edecek şenlikte, 11 uzun metrajlı, 6 kısa metrajlı film gösterilecek.
Şenliğin açılış filmi ‘İşe Yarar Bir Şey’in yapımcısı Dilde Mahalli, vize engeli nedeniyle filmin oyuncularının ve yönetmenin şenliğe katılamadığını söyledi.
Münih Şehir Kütüphanesi Müdürü Dr. Ackermann da Türk Film Günleri’nin Münih’in kültür parçası haline geldiğini belirterek Türk ve Alman sinemaseverlerin ilgisini çektiğine işaret etti.
Açılış filmi gösterisi sonrası düzenlenen toplantıda Münih Başkonsolosluğu Eğitim ve Kültür Ataşesi Prof. Dr. Mustafa Çakır, ressam, seramik sanatçısı Prof. Jale Yılmabaşar, Sinema Türk Derneği yönetici ve üyeleri, filmin yapımcısı Dilde Mahalli, Münih’in kültür hayatında yer alan Türk ve Alman sinema sevenler sohbet havası içinde bir araya geldi.
Türk sanat müziği sanatçısı Süreyya Akay ile Yasin Yardım da sinemaseverlere Türk müziğinden şarkılar seslendirdi.
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