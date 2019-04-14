Inter'de yeni hedef İlkay! Sezon sonu...
Serie A ekiplerinden Inter, Manchester City'de forma giyen İlkay Gündoğan'ı transfer listesinin ilk sırasına aldı.
Son transfer dönemlerinde orta sahasını güçlü bir isimle doldurmak isteyen Inter, bu kez rotasını Premier Lig'e çevirdi.
İtalya basınından Tuttosport'ta yer alan habere göre; Barcelona'nın teknik direktörü Ernesto Valverde, Inter'in ilgilendiği Ivan Rakitic'in satışına onay vermedi.
Bu gelişmenin üzerine İlkay Gündoğan'ın, Inter'in radarına girdiği belirtildi. Ayrıca 28 yaşındaki futbolcunun, Manchester City ile sözleşme yenileme konusunda anlaşamadığı kaydedildi.
Manchester Cİty ile 2020'ye dek kontratı bulunan İlkay Gündoğan, bu sezon 42 maçta 5 gol attı ve 7 asist yaptı.
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