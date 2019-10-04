DÜNYANIN, Suriyelilerin yaşadığı göç sorununu ‘büyük bir dram’ olarak değerlendirdiğini vurgulayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şöyle konuştu: “Türkiye’nin, bulunduğu coğrafyaya etkisi her geçen gün artıyor. Bugün karşı karşıya kalınan göç meselesi Türkiye’yi önemli derecede etkiledi. Şunu söylemek belki de birçok şeyin ifadesi yerine geçer. Bugün dünyanın en çok sığınmacı bulunan ülkesi Türkiye’dir. Yaklaşık 5 milyonun üzerinde misafirimiz var, bunun 3 milyon 667 bini Suriyeli. İnsanlığa büyük bir miras bırakıyoruz. Bıraktığımız miras, kapımızı çalan insanlara, kapımıza gelen insanlara nasıl davrandığımızın belki de gelecekteki en önemli göstergesi olacaktır. Gerek kampları, gerek uyumu, gerekse de misafirperverliğimiz açısından Türkiye bütün dünyaya örnek bir davranış ortaya koymuştur. Göç, 21’inci asrın en yakıcı meselelerinden biri. Birçok sorunla ve problemle karşı karşı kalıyoruz ve göç sağanağı güçlenerek devam ediyor. İdlib’de gelişebilecek hadiseler sebebiyle yaklaşık 3 milyon 750 bin kişi kitlesel göç dalgası oluşturabilir.”

‘AB ADINA TEŞEKKÜR EDERİM’

Avramopoulos ise Alman ve Fransız yetkililerle Ankara’ya yaptıkları ziyaretin, göç konusunun yönetimine ilişkin Türkiye ile devam eden işbirliğinin kanıtı olduğunu söyledi. “Türkiye’ye, yaklaşık 4 milyon Suriyeliyi ağırladığı için cömertliğinden ve misafirperverliğinden dolayı AB adına teşekkür ederim” diyen Avramopoulos, şunları söyledi: “Hepimiz Türkiye üzerindeki göç baskısının devam ettiğinin farkındayız. Türkiye-AB Bildirisini tüm yönleriyle uygulama konusundaki taahhüdümüze bağlılığımız sürüyor. Yunanistan’a son haftalar ve aylarda düzensiz göçmenlerin gelişleri arttı. Türkiye’den düzensiz göçmenlerin ayrılmasının tespit edilmesi ve engellenmesine acil ihtiyaç duyuluyor. Özellikle göç baskısı devam ederken Türkiye’ye şu ana kadar yaptıklarından dolayı müteşekkiriz. Türkiye’nin, Yunanistan makamlarıyla çalışması zaruri bir durumdur. Bunu, Yunan hükümeti ile de ele alacağım. Bu, ortak bir çaba olmalı.”

‘TÜRKİYE’NİN YANINDA OLMAK...’

“Türkiye’den AB’ye 25 bin Suriyeliyi yerleştirdik. Göç meselesinin zorluklarını ele almak için Türk makamlarıyla siyasi ve teknik seviyede el ele çalışmaya devam edeceğiz. Bu bizim ortak çıkarımızadır. Göç meselesi küresel bir olgu. Bu çaresiz insanlara onurlu bir şekilde davranmalı, aynı zamanda zorluklara gerçekçi şekilde yaklaşmalıyız. Bu hepimizin ortak çıkarına olur. Göç meselesini ele almak için Türk dostlarımızla çalışmaya devam etmek, ayrıca Türkiye’yi dünyaya örnek olan insani görevinde desteklemek ve yanında olmak bizim taahhüdümüzdür.”

‘ALMANYA KATKIYA HAZIR’

Almanya İçişleri Bakanı Seehofer de göç ve güvenlik konularının bu dönemde çok önemli olduğunu ve gelecek dönemlerde de kendilerini meşgul edeceğini söyledi. Bu konuların sadece birlikte çözülebileceğini ortaya koymak için Ankara’da olduğunu belirten Seehofer, hiçbir ülkenin bu sorunları tek başına çözemeyeceğinin altını çizdi. Türkiye’nin göç sorunuyla ilgilenmesinin sadece bölge değil bütün Avrupa için çok önemli olduğuna işaret eden Seehofer, şöye dedi: “Hükümetinize ve aynı zamanda Türk milletine çok teşekkür etmek istiyorum. Sizlerin dayanışması olmadan göç bizim bölgemizde bu şekilde halledilemezdi. AB ile Türkiye arasındaki göç konusundaki anlaşmayı güçlendirmek istiyoruz. Konuyla ilgili katkıda bulunabileceğimiz her yerde biz bu katkıya hazırız. Zira Türkiye’nin bu konuda bugüne katkıda gösterdiği çabaları büyük bir takdirle karşılıyoruz.”

‘İŞBİRLİĞİNİN ÖNEMİNİN BİLİNCİNDEYİZ’

Fransa’nın Ankara Büyükelçisi Fries da son dönemde göç ve güvenlik konularının ülkesini çok etkilediğini söyleyerek, Fransa’da iltica taleplerinin sayısının giderek arttığını dile getirdi. Fransa’nın göç meselesinde Türkiye ile dayanışmasını ortaya koyduğunun altını çizen Fries, “Fransa, Türkiye’nin yıllardır ne kadar çaba sarf ettiğini iyi biliyor. Türkiye, mülteci ve göçmenleri topraklarında ağırlayarak gerçekten takdire şayan bir tutum sergiliyor. Bu toplantının amacı, AB, Fransa ve Almanya’nın, Türkiye ile dayanışmasını daha fazla ortaya koymak istediğini göstermek. Fransa, Türkiye ile iş birliğinin ne kadar önemli olduğunun gayet iyi bilincindedir” diye konuştu.