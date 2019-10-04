‘İnsanlığa büyük bir miras bırakıyoruz’

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa Haberleri‘İnsanlığa büyük bir miras bırakıyoruz’
GeriAvrupa ‘İnsanlığa büyük bir miras bırakıyoruz’
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
AA / Fotoğraflar: AA, AP
04.10.2019 - 12:14, Son Güncelleme:

‘İnsanlığa büyük bir miras bırakıyoruz’

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
‘İnsanlığa büyük bir miras bırakıyoruz’

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AB Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Avramopoulos, Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer ve Paris’te polislere saldırı nedeniyle Ankara ziyaretini iptal eden Fransız İçişleri Bakanı Christophe Castaner’i temsilen Fransa’nın Ankara Büyükelçisi Charles Fries ile göç sorununu ele almak üzere Ankara’da bir araya geldi.

DÜNYANIN, Suriyelilerin yaşadığı göç sorununu ‘büyük bir dram’ olarak değerlendirdiğini vurgulayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şöyle konuştu: “Türkiye’nin, bulunduğu coğrafyaya etkisi her geçen gün artıyor. Bugün karşı karşıya kalınan göç meselesi Türkiye’yi önemli derecede etkiledi. Şunu söylemek belki de birçok şeyin ifadesi yerine geçer. Bugün dünyanın en çok sığınmacı bulunan ülkesi Türkiye’dir. Yaklaşık 5 milyonun üzerinde misafirimiz var, bunun 3 milyon 667 bini Suriyeli. İnsanlığa büyük bir miras bırakıyoruz. Bıraktığımız miras, kapımızı çalan insanlara, kapımıza gelen insanlara nasıl davrandığımızın belki de gelecekteki en önemli göstergesi olacaktır. Gerek kampları, gerek uyumu, gerekse de misafirperverliğimiz açısından Türkiye bütün dünyaya örnek bir davranış ortaya koymuştur. Göç, 21’inci asrın en yakıcı meselelerinden biri. Birçok sorunla ve problemle karşı karşı kalıyoruz ve göç sağanağı güçlenerek devam ediyor. İdlib’de gelişebilecek hadiseler sebebiyle yaklaşık 3 milyon 750 bin kişi kitlesel göç dalgası oluşturabilir.”

‘AB ADINA TEŞEKKÜR EDERİM’
Avramopoulos ise Alman ve Fransız yetkililerle Ankara’ya yaptıkları ziyaretin, göç konusunun yönetimine ilişkin Türkiye ile devam eden işbirliğinin kanıtı olduğunu söyledi. “Türkiye’ye, yaklaşık 4 milyon Suriyeliyi ağırladığı için cömertliğinden ve misafirperverliğinden dolayı AB adına teşekkür ederim” diyen Avramopoulos, şunları söyledi: “Hepimiz Türkiye üzerindeki göç baskısının devam ettiğinin farkındayız. Türkiye-AB Bildirisini tüm yönleriyle uygulama konusundaki taahhüdümüze bağlılığımız sürüyor. Yunanistan’a son haftalar ve aylarda düzensiz göçmenlerin gelişleri arttı. Türkiye’den düzensiz göçmenlerin ayrılmasının tespit edilmesi ve engellenmesine acil ihtiyaç duyuluyor. Özellikle göç baskısı devam ederken Türkiye’ye şu ana kadar yaptıklarından dolayı müteşekkiriz. Türkiye’nin, Yunanistan makamlarıyla çalışması zaruri bir durumdur. Bunu, Yunan hükümeti ile de ele alacağım. Bu, ortak bir çaba olmalı.”

‘TÜRKİYE’NİN YANINDA OLMAK...’
“Türkiye’den AB’ye 25 bin Suriyeliyi yerleştirdik. Göç meselesinin zorluklarını ele almak için Türk makamlarıyla siyasi ve teknik seviyede el ele çalışmaya devam edeceğiz. Bu bizim ortak çıkarımızadır. Göç meselesi küresel bir olgu. Bu çaresiz insanlara onurlu bir şekilde davranmalı, aynı zamanda zorluklara gerçekçi şekilde yaklaşmalıyız. Bu hepimizin ortak çıkarına olur. Göç meselesini ele almak için Türk dostlarımızla çalışmaya devam etmek, ayrıca Türkiye’yi dünyaya örnek olan insani görevinde desteklemek ve yanında olmak bizim taahhüdümüzdür.”

‘ALMANYA KATKIYA HAZIR’
Almanya İçişleri Bakanı Seehofer de göç ve güvenlik konularının bu dönemde çok önemli olduğunu ve gelecek dönemlerde de kendilerini meşgul edeceğini söyledi. Bu konuların sadece birlikte çözülebileceğini ortaya koymak için Ankara’da olduğunu belirten Seehofer, hiçbir ülkenin bu sorunları tek başına çözemeyeceğinin altını çizdi. Türkiye’nin göç sorunuyla ilgilenmesinin sadece bölge değil bütün Avrupa için çok önemli olduğuna işaret eden Seehofer, şöye dedi: “Hükümetinize ve aynı zamanda Türk milletine çok teşekkür etmek istiyorum. Sizlerin dayanışması olmadan göç bizim bölgemizde bu şekilde halledilemezdi. AB ile Türkiye arasındaki göç konusundaki anlaşmayı güçlendirmek istiyoruz. Konuyla ilgili katkıda bulunabileceğimiz her yerde biz bu katkıya hazırız. Zira Türkiye’nin bu konuda bugüne katkıda gösterdiği çabaları büyük bir takdirle karşılıyoruz.”

‘İŞBİRLİĞİNİN ÖNEMİNİN BİLİNCİNDEYİZ’
Fransa’nın Ankara Büyükelçisi Fries da son dönemde göç ve güvenlik konularının ülkesini çok etkilediğini söyleyerek, Fransa’da iltica taleplerinin sayısının giderek arttığını dile getirdi. Fransa’nın göç meselesinde Türkiye ile dayanışmasını ortaya koyduğunun altını çizen Fries, “Fransa, Türkiye’nin yıllardır ne kadar çaba sarf ettiğini iyi biliyor. Türkiye, mülteci ve göçmenleri topraklarında ağırlayarak gerçekten takdire şayan bir tutum sergiliyor. Bu toplantının amacı, AB, Fransa ve Almanya’nın, Türkiye ile dayanışmasını daha fazla ortaya koymak istediğini göstermek. Fransa, Türkiye ile iş birliğinin ne kadar önemli olduğunun gayet iyi bilincindedir” diye konuştu.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Avrupa Haberleri

Sıradaki Haber
‘İnsanlığa büyük bir miras bırakıyoruz’
Cinayeti rekabet yüzünden mi işledi?
Okyanustan plastik toplama projesinde ilk başarı
Yurtdışı borçlanmada yeni dönem