İngiltere’nin En İyi Moda Tasarımcısı Zeynep
İngiltere’de yaşayan Türkiye kökenli moda tasarımcısı Zeynep Kartal, Manchester’ın en prestijli törenlerinden biri olan ‘MCR Fashion Festival’de ‘İngiltere’nin En İyi Moda Tasarımcısı’ ödülüne layık görüldü.
YILLARDIR düzenlenen festival kapsamında ilk kez Türk bir tasarımcı ödül almaya hak kazandı. Etkinlik sonrasında Manchester şehrinin moda elçisi unvanını da alan Kartal, çifte mutluluk yaşadı. Lady Gaga, Cheryl Cole, Michelle Keegan, Amanda Holden, Elie Goulding ve Tess Daly gibi dünya starlarının tercihi olan tasarımcı Zeynep Kartal, hem İngiltere’de hem de Türkiye’de gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle adından söz ettiriyor.
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