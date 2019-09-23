İngiltere’de şüpheli paket patlatıldı: İstasyon kapandı, tren, metro ve otobüs seferleri durdu
İngiltere’deki Manchester Havalimanı metro istasyonu, şüpheli paket nedeniyle tahliye edildi. Bomba imha uzmanları paketi kontrollü şekilde patlatırken tren, metro ve otobüs seferlerinin durdu.
İNGİLTERE’deki Manchester Havalimanı metro istasyonunda şüpheli paket bulunması üzerine olay yerine bomba imha ekipleri geldi. Bomba imha uzmanları, paketi kontrollü bir şekilde patlattı.
1 KİŞİ GÖZ ALTINA ALINDI
Manchester polisi tarafından yapılan açıklamada, 1 kişinin olay yerinde gözaltına alındığı, havalimanına giden tren, metro ve otobüs seferlerinin askıya alındığı ifade edildi. Olaydan uçuşların etkilenmediği öğrenildi.
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