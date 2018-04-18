İngiltere’dan Brexit sonrası AB vatandaşlarına ‘çok sağlam’ güvence
İngiltere Başbakanı Theresa May’in sözcüsü, İngiltere’nin Brexit sonrası AB vatandaşlarına çok sağlam güvence verdiğini açıkladı. Sözcü, hükümetin yeni bir ‘göç sistemi’ üzerinde çalıştığını da duyurdu.
BAŞBAKAN Theresa May’in sözcüsü, gazetecilere yaptığı açıklamada Brexit sonrası Ab vatandaşlarınnı durumu hakkında “Ortak rapor üzerinden AB vatandaşlarına vatandaşlık konusunda çok sağlam güvenceler verilmiş ve bu güvenceler mart ayında yapılan anlaşmayla da tekrar teyit edilmiştir” dedi.
YENİ GÖÇ SİSTEMİ, ‘WINDRUSH KUŞAĞI’NA ATIF
Sözcü, hükümetin yeni bir ‘göç sistemi’ üzerinde çalışmakta olduğunu da söyledi. Bu açıklama, 1948-1971 arasında istihdam açığını kapatmak için İngiliz Uluslar Topluluğu’na üye ülkelerden çalışmak üzere İngiltere’ye davet edilen ve ‘Windrush kuşağı’ adı verilen bir gruba yapılan atıflara karşı yanıt durumunda.
1948 yılında ‘Empire Windrush’ adlı bir gemiyle İngiltere’ye gelen ve böyle tanımlanan bu kişilerin çocukları, May’in 2012 yılında içişleri bakanı olarak getirdiği katı göç kurallarından dolayı zorluklarla karşılaşıyorlardı.
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