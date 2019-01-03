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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
DHA / Fotoğraflar: Arşiv
03.01.2019 - 11:50, Son Güncelleme:

İngiltere son 30 yılın en kötü dönemini yaşıyor

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İngiltere son 30 yılın en kötü dönemini yaşıyor

İngiltere imalat ve hizmet sektörü, kalifiyeli eleman yetersizliğinden dolayı son 30 yılın en kötü dönemini yaşıyor.

BREXIT referandumunun yapıldığı 2016 yılından itibaren İngiltere’ye Avrupa Birliği üyesi 27 ülkeden gelen eleman sayısı, 1989 yılından bu yana en düşük seviyeye geriledi.
Britanya Ticaret Odası’na (BCC) göre ülkede her beş imalatçıdan dördü, kalifiye işçi bulmakta zorlanıyor.
BCC’nin ülke genelinde 6 bin üretici ile yaptığı araştırmada, sektörün yüzde 81’inin ve hizmet sektörünün yüzde 70’inin işe uygun, yetenekli ve tecrübeli eleman bulmakta sıkıntı yaşadığı ortaya çıktı.
İmalat sektörü, işçi yetersizliği ile mücadele ederken hizmet sektöründe yer alan bankalar, oteller, restoranlar da eleman bulmakta zorlanıyor.

İngiltere son 30 yılın en kötü dönemini yaşıyor

STERLİN’İN KAYBI AVRUPALI GÖÇMENİ DURDURDU
Brexit ile birlikte AB üyesi ülkelerden İngiltere’ye çalışmaya gelen göçmenlerin sayısı da düşmeye devam ediyor.
İngiltere İçişleri Bakanı Sajid Javid, ülkesinin Avrupa Birliği’nden ayrılmasıyla Avrupa’dan gelen göçmen sayısını yüzde 80’e kadar düşürmeyi hedefliyor.
Guardian gazetesine göre, Avrupa’dan İngiltere’ye gelen göçmen sayısı son 6 yılın en düşük seviyesinde. Bu düşüşün nedenleri arasında İngiltere para birimi sterlinin dolar karşısında değer kaybetmesi de var.

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