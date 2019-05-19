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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
19.05.2019 - 15:34, Son Güncelleme:

İngiltere kraliçesi Türkiye’ye hayran kaldı

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İngiltere kraliçesi Türkiye’ye hayran kaldı

Turizm tanıtım filmleri için gittiği Muğla’da doğal güzellikleri keşfeden 2018 İngiltere güzeli Alisha Cowie, “Türkiye inanılmaz güzel bir ülke. İnsanlar çok cana yakın ve çok misafirperver. Burada doğal ve tarihi güzellikleriyle gördüğüm şeyler beni çok etkiledi. Türkiye’nin çok güvenli bir ülke olduğunu belirtmek istiyorum. Türk halkının özellikle turistlere yakın ilgi gösterdiğini ifade etmek istiyorum” dedi.

Bölgenin güzelliklerinin tanıtımı için kamera karşısına geçen 2018 İngiltere güzeli Alisha Cowie, Dalyan Kanalı, Kaya Mezarları, Sultaniye Kaplıcaları, Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ni gezdi. Göcek 12 Adalar’da mavi tur ve Ölüdeniz’de paraşütle atlayış yaptı, Kayaköy Açık Hava Müzesi’nde de tanıtım çekimlerine katıldı.

İngiltere kraliçesi Türkiye’ye hayran kaldı

‘TÜRKİYE İNANILMAZ BİR ÜLKE’
Alisha Cowie, gezdiği bölgelerde tadına baktığı yöresel ürünlerin de fotoğraflarını çekip sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Alisha Cowie, Türkiye’nin İngiltere’deki imajının çok iyi olduğunu, İngilizlerin Türkiye’yi çok sevdiğini dile getirdi. Türkiye’ye ilk defa 10 yıl geldiğini aktaran Cowie, “Türkiye inanılmaz güzel bir ülke. İnsanlar çok cana yakın ve çok misafirperver. Burada doğal ve tarihi güzellikleriyle gördüğüm şeyler beni çok etkiledi. Hepsi birbirinden güzel. Özellikle insanların bana gösterdiği ilgi ve misafirperverlik inanılmazdı. Türkiye’de çok güzel deneyimler yaşadım” dedi.

İngiltere kraliçesi Türkiye’ye hayran kaldı

İngiltere kraliçesi Türkiye’ye hayran kaldı

‘TÜRKİYE GÜVENLİ BİR ÜLKE ‘
Çekimler sırasında ilk defa çamur banyosuna girdiğini anlatan Cowie, Sultaniye Kaplıcaları’nda dinlendiğini, Ölüdeniz’de yaptığı yamaç paraşütünün ise çok etkileyici olduğunu ifade etti. Cowie, “Gideceğim tüm ülkelerde, bütün etkinliklerde, tüm platformlarda Türk halkının ne kadar misafirperver olduğunu olduğunu anlatacağım. Mayıs ayında olmamıza rağmen güzel bir hava var. Burası çok sıcak ve hiç soğuk yok. Oysa İngiltere, çok soğuk ve her zaman yağmurlu. Özellikle İngiliz halkının buraya her zaman gelebileceklerini ve mutlaka gelmelerini, bu güzellikleri keşfetmelerini tavsiye ediyorum. Özellikle Türkiye’nin çok güvenli bir ülke olduğunu belirtmek istiyorum. Türk halkının özellikle turistlere çok yakın ilgi gösterdiğini ifade etmek istiyorum. Her gittiğim yerde gerçekten hem halk tarafından hem de insanlar tarafından çok sıcak bir ilgiyle karşılandım” dedi. Cowie, Dalyan’da Kaya Mezarları önünde karşılaştığı öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

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