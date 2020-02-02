İngiltere Kahramanmaraşlılar Derneği’nden depremzedeler için destek gecesi

DERNEK binasında düzenlenen geceye Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın, Başkonsolos Çınar Ergin, AK Parti Londra Temsilcisi Abdurrahim Boynukalın, MÜSİAD Birleşik Krallık Başkanı Mustafa Demir ve Genel Sekreter Ali Demirci, UID Başkanı Erdal Yetimova, Dr. Uğur Kılınç, aralarında Osman Cinik, Muttalip Ünlüer ve Nuri Bulgurcu’nunda yer aldığı iş insanı, dernek üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Kapıda, İngiltere Kahramanmaraşlılar Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Ali Kılınç tarafından karşılanan Büyükelçi Yalçın ve Başkonsolos Ergin, salona girişinde de vatandaşlar tarafından karşılandı. ‘KURTARMA ÇALIŞMALARI HIZLI OLDU’

Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Yılmaz’ın sunuculuğunu üstlendiği gecenin açılış konuşmasında Kahramanmaraşlılar Derneği Başkanı Kılınç, “Biliyorsunuz çok yakın zamanda ülkemizde meydana gelen depremde hayatını kaybeden ve yaralanan insanlarımız oldu, binalar hasar gördü. Ölenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim. Sağ olsun, devletimiz elinden geleni yapıyor. Bizler de böyle günler de birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek, yaralarının sarılmasına yardımcı olmak amacıyla bu yardım gecesini düzenledik” dedi. Büyükelçi Yalçın da şunları söyledi: “Maalesef Türkiye’nin birçok bölgesi deprem bölgesinde. Fay hatları birçok bölgemizden geçiyor ve geçmişte de çok daha büyük depremler, felaketler yaşamız bir ülkeyiz. Bu felaketlerde kayıplarımız oldu, üzütülüyüz. Ama esenliğimiz de var, geçmiş tarihli felaketlere göre. Devletimizin ne kadar etkin, süratli bir şekilde felaket bölgesinde hazır ve nazır olduğunu, yaralarını sardığını gösterir. Kayıplar her zaman üzüntü verir. Ama hiç olmasa bu felakette şunu gördük. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere hükümetimizin il başkanları, yetkili kurumları, AFAD ve Kızılay, felaket bölgesine anında ulaştı. Hem vatandaşlarımızın yaralarını sardı hem de oradaki üzüntülü insanlarımızı kucakladılar moral verdiler. Orada yaralıları kurtarma çalışmaları hızla gerçekleştirildi.

AFAD VE KIZILAY’A ÖVGÜ

Geleceğe dönük önlemler, konutların sağlamlaştırılması gibi birçok konuda süratle kararlar alındı. Burada hem AFAD’ı hem de Kızılay’ı kutlamak istiyorum. Gerçekten iki güzide kurumumuz müthiş çalışma içinde. Kısa sürede, bu dünyaya örnek olacak bir hizmet yaptılar. Orada kurtarma çalışmalarında gönüllü olarak çalışan bazı birçok erkek, kadın ‘kahraman’ insanlarımıza da tanık olduk. Bu da Türk milletinin yüce gönüllülüğü bize gösterdi. Tabi felaketin olmamasını arzu ederiz. Allah’tan milletimize böyle felaketler vermemisini temenni edreiz. Ama bu yaşanmışlıktan sonra kenetlenmek, dayanışma içinde olmak, hatta Londra’da, buradan anmak, dua etmek destek olmak, bizim milletimize has yüce gönüllüğün en güzel örneğidir. Bu nedenle ben Kahraman Maraşlılar Derneği, başkanı ve yönetim kurulu üyelerini hem bu akşam buraya gelen dernek başkanlarımızı ve tüm vatandaşlarımızı tebrik ediyorum. Bu akşamın düzenlenmesine emeği geçenleri de yürekten kutlarım” Konuşmalar ardından yemek yenildi. Konuklara ince belli kırmızı çizgili bardakla Türk çayı ikramı yapıldı.