İngiliz siyasetinde bir ilk... İşçi Partisi ‘Kıbrıslı Türk Dostlar’ grubu kurdu
Birleşik Krallık İşçi Partisi’nin Liverpool’da düzenlediği yıllık konferansında ‘İşçi Partisi’nin Kıbrıslı Türk Dostları Grubu’ kuruldu. Oluşumun ardından verilen resepsiyon da İngiltere siyasi parti konferanslarında ilk defa Kıbrıslı Türklerin düzenlediği bir etkinlik oldu.
İNGİLTERE’de 23- 26 Eylül 2018 tarihleri arasında Liverpool’da yıllık konferansını düzenleyen Birleşik Krallık İşçi Partisi, ‘İşçi Partisi’nin Kıbrıslı Türk Dostları Grubu’nu da hayata geçirdi.
Kurulumun ardından Birleşik Krallık’taki siyasi parti konferanslarında ilk defa Kıbrıslı Türklerin düzenlediği bir etkinliğe imza atıldı. Verilen resepsiyona ‘gölge dışişleri bakanı’ Khalid Mahmood, milletvekilleri Joan Ryan ve Catherine West, Enfield Belediye Meclisi Başkanı Nesil Çalışkan, Haringey Belediye Meclisi Başkan Yardımcısı Emine İbrahim ve çok sayıda belediye meclis üyesi ile Kıbrıs Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Armağan Candan, Halkın Partisi (HP) Milletvekili Erek Çağatay Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, KKTC Londra Temsilcisi Oya Tuncalı ve Türkiye’nin Londra Büyükelçiliği’nden Müsteşar Özkan Duman katıldı.
UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, CTP Milletvekili Armağan Candan, milletvekili Joan Ryan, KKTC Londra Temsilcisi Oya Tuncalı ve HP Milletvekili Erek Çağatay (soldan sağa).
‘TÜRKLER İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM’
Yeni oluşumun kurulmasına Belediye Meclis Üyeleri Ahmet Karahasan ve Hasan Yussuf, iş insanları Mehmet Yenilmez, Enver Kannur, Tuğrul Yiğitoğlu, Ece Umar ve Cansel Cemal de destek verdi.
Resepsiyonun açılış konuşmasını yapan Nesil Çalışkan, girişimin Kıbrıslı Türklerin Birleşik Krallık’taki görünürlüğü açısından önemli bir adım olduğunu söyledi.
Oğuzhan Hasipoğlu, Oya Tuncalı, Armağan Candan, Catherine West ve Erek Çağatay (soldan sağa).
‘KIBRIS’TA ÇÖZÜM İÇİN UMUTLUYUM’
Gölge Bakan Khaled Mahmood ise Kıbrıs sorununun çözümünde İngiltere’nin önemli bir rolü olduğunu ve en kısa zamanda bir çözüme ulaşılması konusunda ümitli olduğunu kaydetti. Joan Ryan ise Kıbrıs’tan gelen milletvekillerinin İşçi Partisi konferansına katılmasının önemine dikkat çekti. KKTC Londra Temsilcisi Tuncalı da İngiltere’de iki büyük parti bünyesinde gruplar oluşmaya başladığını ve Kıbrıslı Türklerin de buna destek verdiklerini söyledi.
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