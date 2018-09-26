İngiliz siyasetinde bir ilk... İşçi Partisi ‘Kıbrıslı Türk Dostlar’ grubu kurdu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa Haberleriİngiliz siyasetinde bir ilk... İşçi Partisi ‘Kıbrıslı Türk Dostlar’ grubu kurdu
GeriAvrupa İngiliz siyasetinde bir ilk... İşçi Partisi ‘Kıbrıslı Türk Dostlar’ grubu kurdu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
Halil YETKİNLİOĞLU / LONDRA
26.09.2018 - 15:33, Son Güncelleme:

İngiliz siyasetinde bir ilk... İşçi Partisi ‘Kıbrıslı Türk Dostlar’ grubu kurdu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İngiliz siyasetinde bir ilk... İşçi Partisi ‘Kıbrıslı Türk Dostlar’ grubu kurdu

Birleşik Krallık İşçi Partisi’nin Liverpool’da düzenlediği yıllık konferansında ‘İşçi Partisi’nin Kıbrıslı Türk Dostları Grubu’ kuruldu. Oluşumun ardından verilen resepsiyon da İngiltere siyasi parti konferanslarında ilk defa Kıbrıslı Türklerin düzenlediği bir etkinlik oldu.

İNGİLTERE’de 23- 26 Eylül 2018 tarihleri arasında Liverpool’da yıllık konferansını düzenleyen Birleşik Krallık İşçi Partisi, ‘İşçi Partisi’nin Kıbrıslı Türk Dostları Grubu’nu da hayata geçirdi.
Kurulumun ardından Birleşik Krallık’taki siyasi parti konferanslarında ilk defa Kıbrıslı Türklerin düzenlediği bir etkinliğe imza atıldı. Verilen resepsiyona ‘gölge dışişleri bakanı’ Khalid Mahmood, milletvekilleri Joan Ryan ve Catherine West, Enfield Belediye Meclisi Başkanı Nesil Çalışkan, Haringey Belediye Meclisi Başkan Yardımcısı Emine İbrahim ve çok sayıda belediye meclis üyesi ile Kıbrıs Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Armağan Candan, Halkın Partisi (HP) Milletvekili Erek Çağatay Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, KKTC Londra Temsilcisi Oya Tuncalı ve Türkiye’nin Londra Büyükelçiliği’nden Müsteşar Özkan Duman katıldı.

İngiliz siyasetinde bir ilk... İşçi Partisi ‘Kıbrıslı Türk Dostlar’ grubu kurdu

UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, CTP Milletvekili Armağan Candan, milletvekili Joan Ryan, KKTC Londra Temsilcisi Oya Tuncalı ve HP Milletvekili Erek Çağatay (soldan sağa).

‘TÜRKLER İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM’
Yeni oluşumun kurulmasına Belediye Meclis Üyeleri Ahmet Karahasan ve Hasan Yussuf, iş insanları Mehmet Yenilmez, Enver Kannur, Tuğrul Yiğitoğlu, Ece Umar ve Cansel Cemal de destek verdi.
Resepsiyonun açılış konuşmasını yapan Nesil Çalışkan, girişimin Kıbrıslı Türklerin Birleşik Krallık’taki görünürlüğü açısından önemli bir adım olduğunu söyledi.

İngiliz siyasetinde bir ilk... İşçi Partisi ‘Kıbrıslı Türk Dostlar’ grubu kurdu

Oğuzhan Hasipoğlu, Oya Tuncalı, Armağan Candan, Catherine West ve Erek Çağatay (soldan sağa).

‘KIBRIS’TA ÇÖZÜM İÇİN UMUTLUYUM’
Gölge Bakan Khaled Mahmood ise Kıbrıs sorununun çözümünde İngiltere’nin önemli bir rolü olduğunu ve en kısa zamanda bir çözüme ulaşılması konusunda ümitli olduğunu kaydetti. Joan Ryan ise Kıbrıs’tan gelen milletvekillerinin İşçi Partisi konferansına katılmasının önemine dikkat çekti. KKTC Londra Temsilcisi Tuncalı da İngiltere’de iki büyük parti bünyesinde gruplar oluşmaya başladığını ve Kıbrıslı Türklerin de buna destek verdiklerini söyledi.

İngiliz siyasetinde bir ilk... İşçi Partisi ‘Kıbrıslı Türk Dostlar’ grubu kurdu

İngiliz siyasetinde bir ilk... İşçi Partisi ‘Kıbrıslı Türk Dostlar’ grubu kurdu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

İstanbullu şefin koltuğuna, İsveçli Kaellenius oturacak

Gizlice komando kışlasına giren kadın, tecavüze uğradı

Ülkü ocağını yine yaktılar

Mesut Özil, antrenman sahasına kadar gelen eski teknik direktörü ile görüşmedi