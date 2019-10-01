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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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BERLİN / Fotoğraflar: dpa
01.10.2019 - 12:01, Son Güncelleme:

İlki, 150 yıl önce postaya verildi

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İlki, 150 yıl önce postaya verildi

İnternetle birlikte insan hayatından çıkmaya yüz tutan bir iletişim aracı da kartpostallar... Günümüzde arkadaşların ve dostların birbirine çok az da olsa hâlâ gönderdiği kartpostallar, 50 yıllık tarihe sahip. İlk kartpostal Avusturya’da postaya verildiğinde takvimler 1 Ekim 1869’u gösteriyordu. Büyük ilgi gördü ve günümüzün moda deyimiyle ‘patladı gitti’. Bir hafta içinde tüm ülkede iletişim aracı olarak kullanılmaya başlandı.

AVUSTURYA sınırlarını aşan kartpostallar, bir yıl sonra komşu ülke İsviçre’de büyük ilgi gördü. İsviçreliler birbirine kart göndermeyi çok sevdi. Zamanla en büyük iletişim aracı oldu. Öyle ki, 1913 yılında İsviçre’de matbaalar 112 milyon 500 bin kartpostal bastı. Kartpostallar daha sonra Avrupa’nın diğer ülkelerine ve tüm dünyaya yayıldı. Kartların üzerinde kısa ve öz metinlerin yazılması, tutulmasını ve yaygınlaşmasını sağlayan en önemli unsur oldu. Bazılarının üzerinde pulun bulması da mektuba göre daha pratik ve avantajlı kıldı. Hem Birinci Dünya Savaşı hem de İkinci Dünya Savaşı sırasında askerler geride bıraktıklarıyla mektuplardan çok kartpostallarla iletişim kurdu. Önceleri resimsiz olan kartlar, zamanla resimli basılmaya başlandı.

TÜRKİYE’DE DE İLGİ GÖRDÜ
Avrupa’da 20’nci yüzyılın ortasından itibaren insanların yoğun seyahat etmesiyle kartpostallar bu kez gidilip görülen yerlerle ilgili bilgiler içermeye başladı. İnsanlar tatil yaptıkları ülkelerden, şehirlerden ve beldelerden sevdiklerine kartpostallar gönderip, yeni yerlerin tanıtımına da katkı sundu. Türkiye’de de bir dönem çok yoğun olarak kullanıldı. Özellikle dini bayramlarda ve yılbaşında kartpostallar büyük ilgi gördü. Bayramlardan ve yılbaşından en az bir iki hafta önceden şehirlerin işlek caddeleri ile postanelerin bulunduğu sokaklarda kartpostal tezgâhları kurulur, buradan alınan kartpostallarla eş, dost, akraba ve arkadaşlara iyi dilek mesajları gönderilirdi. Kartpostallar tamamen ölmese de günümüzde çok az kullanılıyor.

İlki, 150 yıl önce postaya verildi

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