İlk uzlaşma için ‘Üzgünüm’ dedi
Almanya'da iç istihbarat şefine yeni görev konusunda krize giren koalisyon ortakları son anda uzlaştı. Başbakan Merkel, ilk uzlaşıda hata yaptığını belirterek, ‘çok üzgün olduğunu’ söyledi
ALMANYA'da Başbakan Merkel yönetimindeki büyük koalisyon hükümeti iki haftayı aşkın bir süredir iç istihbarat şefi Hans Georg Maassen olayıyla meşgul. Chemnitz kentinde aşırı sağcıların yabancı avına çıkmasını “Sürek avı yok” diye hafife alan iç istihbarat şefi Hans Georg Maassen olayı koalisyon hükümetinde derin krize yol açtı. Muhalefet erken seçimi gündeme getirdi. Ancak pazar günü ortaklar, Sosyal Demokrat Parti (SPD) lideri Nahles'in talebi üzerine yeniden pazarlık masasına oturdu. Başbakan Merkel, ortağı SPD lideri Nahles, küçük ortak CSU lideri ve İçişleri Bakanı Seehofer son anda uzlaşma sağladı.
DÜŞÜK MAAŞ
İlk uzlaşmanın tersine görevinden alınan iç istihbarat şefi Maassen İçişleri Bakanlığı'nda müsteşar koltuğuna oturamayacak. Maassen, uluslararası konularda İçişleri Bakanlığı bünyesinde özel danışman olarak görev yapacak. Maassen'e böylece yüksek olan müsteşar maaşı yerine, istihbarat şefi olarak aldığı brüt 11 bin 500 euro maaş ödenecek. Maaşı İçişleri Bakanlığı kendi bütçesinden karşılayacak. Maassen müsteşar olarak kalsaydı 14 bin 800 euro civarında brüt maaş alacaktı. İstihbarat şefi olarak görevini iyi yapmadığı gerekçesiyle görevden alınan Maassen'in yüksek maaşla müsteşarlığa getirilmesi kamuoyunda ‘ödüllendirildi’ eleştirilerine yol açmıştı.
‘PEK HESABA KATMADIM’
Başbakan Merkel bu sabah partisi CDU'nun yönetim kurulu toplantısı öncesi kameralar karşısına çıkarak, Maassen kararı üzerine bir açıklama yaptı. Geçen hafta salı günü varılan ilk uzlaşıda hata yaptığını kabul eden Merkel, şöyle dedi:
“Varılan sonuç ikna edici olmadı. Ben daha çok içişleri bakanlığındaki işleyiş ve gidişat üzerine kafa yordum. Ödüllendirme denince, insanların nasıl davranacağını pek hesaba katmadım. Bundan dolayı çok üzgünüm.”
Konuyu dün akşam yeniden değerlendirdiklerini belirten Merkel, nihayet adil bir çözüme vardıklarını, artık bir ödüllendirmenin söz konusu olmadığını ve bir memurun korunması yükümlülüğüne de sadık kalındığını söyledi.
İçişleri Bakanı Seehofer, istihbarat şefi Maassen'in görevden alınmasına, “Ben memurumu korumakla yükümlüyüm” diye karşı çıkmıştı.
HANGİSİ DOĞRU
Hükümet bu uzlaşıyla krizi aştı ama, İçişleri Bakanı Seehofer'in “Ben bu öneriyi önceki oturumda da getirmiştim” sözleri yeniden tartışma yarattı. SPD lideri Nahles, İçişleri Bakanı'ndan daha önce böyle bir öneri geldiğini yalanladı.
Hükümetin kurulmasından bu yana koalisyon ortakları arasında yaşanan sürekli sürtüşme, hükümet gerçekten 4 yıl iktidarda kalabilecek mi, tartışmalarını gündeme tutmaya devam ediyor. Özellikle Merkel'in Sosyal Demokratlarla değil, kardeş parti CSU lideri Seehofer'le kriz yaşaması, bu hükümetin 4 yıl dayanamayacağı beklentilerini güçlendiriyor. Muhalefet partisi Hür Demokratların lideri Christian Lindner, “Merkel siyasi olarak bitti. Yeni bir düşünce yok. Merkel sadece seçmenlere para hediye ederek ayakta kalıyor” dedi.
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