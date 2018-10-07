Tecavüzden sonra ödül bile veremeyen Nobel’e iki yeni üye
Dünyaca prestijli Nobel ödüllerini belirleyen İsveç Nobel Akademisi, taciz ve tecavüz olayları ile gündeme gelmiş, 18 üyesinin 8’i istifa ettiği için tarihinde ilk kez edebiyat ödülünü bile verememişti. Akademi 2 yeni seçtiğini ‘sevinçle’ duyurdu.
İsveç Nobel Akademisi son zamanlarda yaşanan taciz ve tecavüz skandalından sonra 2 yeni üye seçti.. Çeşitli alanlarda dünyaca prestijli Nobel ödüllerini belirleyen akademinin üyeleri taciz ve tecavüz olaylarının ardından istifa etmek zorunda kalmıştı. İstifalardan sonra Akademi’nin üye sayısı 18 den 10’a düşmüş, Nobel Edebiyat Ödülü verilmesi için en az 12 üye gerektiğinden bu yıl ilk defa Nobel Edebiyat Ödülü verilememişti. Akademi bunun üzerine 2 yeni üye seçtiğini duyurdu. Yapılan duyuruda seçilen üyelerin İsveç Yargıtay hakimi Eric Runesson ve İran asıllı yazar ve şair Jila Massaed olduğu kaydedildi. Akademi’nin daimi sekreteri Anders Olsson yeni üyeleri sevinçle kabul ettiklerini açıkladı.
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