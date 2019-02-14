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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerAvrupa Haberleriİlk kez 15 Şubat 1959’da kullanıldı: 60 yıldır hayatımızda
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Avrupa
BERLİN
14.02.2019 - 13:33, Son Güncelleme:

İlk kez 15 Şubat 1959’da kullanıldı: 60 yıldır hayatımızda

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İlk kez 15 Şubat 1959’da kullanıldı: 60 yıldır hayatımızda

Almanya’da otoyollarda hız kontrollerini yapan radarlar ilk kez 15 Şubat 1959’da kullanılmaya başlandı. Radarın başında bekleyen ilk polis de halen hayatta.

ALMANYA’da radarlar, ilk kez Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti sınırları içinde kullanıldı. Düsseldorf ile Rattingen’i birbirine bağlayan yolun kenarında kurulan radar, 15 Şubat 1959’da hız kontrolüne başladı. O günden sonra da ülkenin her tarafına hızla modernleşerek yayıldı. Modern radarların hız ölçümlerinde yanılma payı saatte yüzde 3 kilometre.

İLK POLİS OLARAK TARİHE GEÇTİ
60 yıl önce Volkswagen minibüsün içine yerleştirilen radarı kullanan polis memuru da halen hayatta. Şimdilerde yaşlılar yurdunda yaşayan 89 yaşındaki Heinz Scholze, Almanya’da radarın başında bekleyen ilk polis olarak tarihe geçti. 40 yıllık eski polis memuru kariyerinin 30 yılını radarların başında hız meraklısı sürücüleri tespit etmekle geçirdi. 30 yıl içinde hız sınırını aşan binlerce sürücüyü yakaladı.

İlk kez 15 Şubat 1959’da kullanıldı: 60 yıldır hayatımızda

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