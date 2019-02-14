İlk kez 15 Şubat 1959’da kullanıldı: 60 yıldır hayatımızda
Almanya’da otoyollarda hız kontrollerini yapan radarlar ilk kez 15 Şubat 1959’da kullanılmaya başlandı. Radarın başında bekleyen ilk polis de halen hayatta.
ALMANYA’da radarlar, ilk kez Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti sınırları içinde kullanıldı. Düsseldorf ile Rattingen’i birbirine bağlayan yolun kenarında kurulan radar, 15 Şubat 1959’da hız kontrolüne başladı. O günden sonra da ülkenin her tarafına hızla modernleşerek yayıldı. Modern radarların hız ölçümlerinde yanılma payı saatte yüzde 3 kilometre.
İLK POLİS OLARAK TARİHE GEÇTİ
60 yıl önce Volkswagen minibüsün içine yerleştirilen radarı kullanan polis memuru da halen hayatta. Şimdilerde yaşlılar yurdunda yaşayan 89 yaşındaki Heinz Scholze, Almanya’da radarın başında bekleyen ilk polis olarak tarihe geçti. 40 yıllık eski polis memuru kariyerinin 30 yılını radarların başında hız meraklısı sürücüleri tespit etmekle geçirdi. 30 yıl içinde hız sınırını aşan binlerce sürücüyü yakaladı.
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