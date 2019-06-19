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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
İHA
19.06.2019 - 11:35, Son Güncelleme:

‘İlk Adımdan Kurtuluşa’ karma resim sergisi Paris’te açıldı

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‘İlk Adımdan Kurtuluşa’ karma resim sergisi Paris’te açıldı

Genelkurmay Başkanlığı ATASE Dairesi Başkanlığından alınan belge ve fotoğrafların da sergileneceği ‘İlk Adımdan Kuruluşa’ Milli Mücadele Karma Sergisi, Fransa’nın başkenti Paris’te açıldı.

ESPACE Mendes Frans 23 Route Epınay-Sur Seine Paris’te açılan serginin açılışında konuşan Samsun Vali Yardımcısı İbrahim Avcı, bağımsızlık mücadelesinin 100’üncü yılının en iyi şekilde kutlanması amacıyla Samsun Valiliği tarafından 100’üncü Yıl Koordinasyon Merkezi oluşturulduğunu ve yurt dışı resim sergisinin de bu merkezin projesi olduğunu söyledi: “Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde düzenlenen 300’den fazla proje ve etkinlikler kapsamında hazırladığımız ‘İlk Adımdan Kuruluşa Milli Mücadele Sergisi’ ile 1919’dan 1923’e kadar Türk devletinin Milli Mücadele tarihinin doğru, güvenilir bilgi ve belgelerle kamuoyuna anlatılması amaçlanmaktadır. Bağımsızlığımızın 100’üncü yılı ile ilgili yapılan bu çalışmaların tümü, ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda yürüttüğü çalışmalara ilham kaynağı olacağı aşikârdır. Açtığımız bu sergi ile yurt dışında bulunan soydaşlarımıza ulaşmayı amaçladık. Buradan sonra Almanya (Berlin), Kuzey Makedonya (Üsküp), Kosova (Priştine), Bulgaristan (Kırcaali), Brüksel (Ghent - Genk), Hollanda (Roterdam), Birleşik Krallık (Londra) ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) (Lefkoşa) olmak üzere 9 ülkede açılacak.”

‘İlk Adımdan Kurtuluşa’ karma resim sergisi Paris’te açıldı

YEREL SANATÇILARIN ESERLERİ DE VAR
22 Haziran’a kadar açık kalacak serginin açılışına ayrıca, Epinay Sür Seine Belediye Başkan Yardımcısı Mohammed Chreau, Turizm Müşaviri Özgür Semiz, Türk Dernekleri Birliği Başkanı Lütfi Bilgen, Paris Trabzonlular Derneği Başkanı Bülent Cumur, organizatör Erkan Ozarkman ve vatandaşlar katıldı. Sergide, Genelkurmay ATASE Dairesi Başkanlığı’ndan alınan belge ve fotoğraflar ile OMÜ Eğitim Fakültesi Resim - İş Eğitimi Bölümü, SAMFAD yerel sanatçılar tarafından yapılan eserler yer alıyor.

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