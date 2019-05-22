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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
22.05.2019 - 10:00, Son Güncelleme:

İlham veren bir yaşam

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İlham veren bir yaşam

Formula 1 dünyası, bir efsanesini kaybetti. 3 kez dünya şampiyonluğu bulunan Niki Lauda 70 yaşında vefat etti. Lauda, Formula 1 tarihinin en ağır kazalarından birinden kurtulmayı başarmış bir pilot. İşte 3 dünya şampiyonu apoletli Avusturyalı efsanenin hayat hikayesi…

Ailesinin itirazlarına rağmen yarıştı, yanan arabadan kurtuldu, 3 kez dünya şampiyonu oldu. Niki Lauda 1949'da Viyana'da varlıklı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Ailesi istemese de motorsporlarına, Formula 2 ile adım attı.

İlham veren bir yaşam
Ferrari, şampiyonluk hasretiyle geçen 10 yılın ardindan 1974'te Lauda'yı transfer etti. Avusturyalı pilot, sonraki yıl ilk şampiyonluğunu kazandı. 1976 sezonuna da iyi başladı, liderliği uzun süre elinde tuttu. Ancak Formula 1 tarihinin en korkunç kazalarından biri o sezon yaşandı. Lauda, Almanya Grand Prix'sinde yanan aracın içinden dakikalarca çıkamadı. O kazanın acı hatırasını ömür boyu yüzünde taşıdı. Lauda iyileşmediği için liderliğini sürdürdüğü son yarışa katılmadı. Şampiyonluk, 1 puan farkla ezeli rakibi James Hunt'ın oldu.

1977 sezonunda şampiyonluk unvanını Hunt'ın elinden aldı. Bu onun Ferrari'deki son sezonuydu. Ardından katıldığı Brabham takımında 2 yıl yarıştı, tekrar şampiyon olamayınca pistlere veda etti. Ancak ayrılık 3 yıl sürdü. 1982'de McLaren'in koltuğuna geçti. Niki Lauda 1984'te 3. dünya şampiyonluğunu kazandı ve son kez emekliye ayrıldı. Lauda, Almanya yarışının vücudunda yarattığı tahribattan ömrü boyunca kurtulamadı. 2 kez böbrek, 1 kez de akciğer nakli yapıldı.
Lauda - Hunt rekabeti, 2013 yılında beyaz perdeye taşındı. Ron Howard'ın yönetmenliğini yaptığı "Zafere Hücum" filmi birçok ödül aldı. Lauda, yaşamı boyunca 4 de kitap yazdı.

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