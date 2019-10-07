İklimciler Berlin’de trafiği felç etti
Berlin’de Extinction Rebellion (Soy tükenmesine karşı isyan) adlı iklim aktivistleri sabahtan itibaren kentte en önemli kavşakları işgal ederek, trafiği felç etti.
BERLİN polisinin verdiği bilgiye göre bu sabah saat 06 00’dan itibaren bin civarında iklim aktivisti Berlin’de Tiergarten yanındaki Zafer Anıtı çevresinde ana kavşağı işgal etti. Sabah saatlerinde caddeye koşup oturma eylemine geçen aktivistler, trafiği felç etti.
İKLİM İÇİN OLAĞANÜSTÜ HAL
Aktivistler cadde üzerinde müzik yaparak, Merkel hükümetini acilen iklimi korumak için olağanüstü hal ilan etmeye çağırdı. İklim aktivistleri gün boyu kentin başka yerlerinde de ana caddeleri işgal edeceklerini ve eylemlerinin bir hafta süreceğini açıkladı. Berlin’deki eyleme katılmak için Almanya’nın başka kentlerinden de çok sayıda aktivist Berlin’e geldi.
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