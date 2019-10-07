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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN /FOTOĞRAFLAR: dpa
07.10.2019 - 11:36, Son Güncelleme:

İklimciler Berlin’de trafiği felç etti

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İklimciler Berlin’de trafiği felç etti

Berlin’de Extinction Rebellion (Soy tükenmesine karşı isyan) adlı iklim aktivistleri sabahtan itibaren kentte en önemli kavşakları işgal ederek, trafiği felç etti.

BERLİN polisinin verdiği bilgiye göre bu sabah saat 06 00’dan itibaren bin civarında iklim aktivisti Berlin’de Tiergarten yanındaki Zafer Anıtı çevresinde ana kavşağı işgal etti. Sabah saatlerinde caddeye koşup oturma eylemine geçen aktivistler, trafiği felç etti.

İKLİM İÇİN OLAĞANÜSTÜ HAL
Aktivistler cadde üzerinde müzik yaparak, Merkel hükümetini acilen iklimi korumak için olağanüstü hal ilan etmeye çağırdı. İklim aktivistleri gün boyu kentin başka yerlerinde de ana caddeleri işgal edeceklerini ve eylemlerinin bir hafta süreceğini açıkladı. Berlin’deki eyleme katılmak için Almanya’nın başka kentlerinden de çok sayıda aktivist Berlin’e geldi.

İklimciler Berlin’de trafiği felç etti

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