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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
Kadri KAYA / AYVALIK, DHA
24.07.2018 - 10:18, Son Güncelleme:

İki tatilci ailenin aracı, Türkiye’de çarpıştı

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İki tatilci ailenin aracı, Türkiye’de çarpıştı

Avrupa’dan Türkiye’ye tatile giden iki ailenin otomobili, Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde çarpıştı. Kazada iki kişi yaralandı.

AYVALIK’ın Sarımsaklı yol çakışında pazartesi günü saat 15.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında, Avrupa’dan tatile giden iki ailenin araçları çarpıştı. Talip Gürel’in kullandığı SETG20 plakalı otomobil, Ayvalık’ın Küçükköy Mahallesi Sarımsaklı mevkiinden İzmir çıkışına ilerlediği sırada aynı yönde ilerleyen Sibel Duman’ın kullandığı GMBA 4747 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada otomobil ile refüje çıkan minibüs büyük hasar aldı. 

İki tatilci ailenin aracı, Türkiye’de çarpıştı

Hız ve dikkatsizlik nedeniyle meydana geldiğini bildirilen kazada Talip Gürel’in kullandığı araçtaki Semiha Yıldız ve Nuray Şengül yaralandı.
İlçe Tuzla Jandarma Karakol ekiplerinin yanı sıra Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği’nin de müdahale ettiği kazada yaralanan vatandaşlar, Ayvalık Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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