İki tatilci ailenin aracı, Türkiye’de çarpıştı
Avrupa’dan Türkiye’ye tatile giden iki ailenin otomobili, Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde çarpıştı. Kazada iki kişi yaralandı.
AYVALIK’ın Sarımsaklı yol çakışında pazartesi günü saat 15.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında, Avrupa’dan tatile giden iki ailenin araçları çarpıştı. Talip Gürel’in kullandığı SETG20 plakalı otomobil, Ayvalık’ın Küçükköy Mahallesi Sarımsaklı mevkiinden İzmir çıkışına ilerlediği sırada aynı yönde ilerleyen Sibel Duman’ın kullandığı GMBA 4747 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada otomobil ile refüje çıkan minibüs büyük hasar aldı.
Hız ve dikkatsizlik nedeniyle meydana geldiğini bildirilen kazada Talip Gürel’in kullandığı araçtaki Semiha Yıldız ve Nuray Şengül yaralandı.
İlçe Tuzla Jandarma Karakol ekiplerinin yanı sıra Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği’nin de müdahale ettiği kazada yaralanan vatandaşlar, Ayvalık Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
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