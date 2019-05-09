İki maçta da yenerse çifte kupa alacak
Bayern Münih bu ay içinde RB Leipzig ile iki önemli maça çıkıyor. İlkini cumartesi oynayacak. İkincisini ise 25 Mayıs'ta. Bayern Münih cumartesi kazanırsa lig şampiyonuluğunu ilan edecek, 25 Mayıs'ta galip gelirse bu kez DFB Kupası şampiyonu olacak.
BUNDESLIGA'da 2018-2019 sezonunun bitimine iki hafta kaldı. 33. hafta maçları biri hariç cumartesi oynayacak. Avrupa Ligi maçı nedeniyle Frankfurt, Mainz ile pazar günü saat 18.00'de karşı karşıya geliyor. Diğer maçların tümü cumartesi saat 15.30'da başlayacak. Ligde 74 puanla lider Bayern Münih lig üçüncüsü RB Leipzig'e konuk oluyor. En yakın takipçisi Dortmund'un dört puan önünde olan B. Münih, bu maçı kazanırsa şampiyonluğunu ilan edecek.
Dortmund'un berabere kalması veya yenilmesi durumunda da Bayern Münih yine şampiyon. Bayern Münih bu ay içinde RB Leipzig ile iki kez karşı karşıya geliyor. Lig maçından sonra Alman Futbol Federasyonu (DFB) Kupası finalinde iki takım mücadele edecek. Bayern Münih iki maçta da galip gelirse iki önemli kupayı müzesine taşıyacak. Kupa finali Berlin'de 25 Mayıs cumartesi günü oynanacak.
DORTMUND SAHASINDA
Lig ikincisi Dortmund sahasında sezonun son maçını Düsseldorf ile oynayacak. Şampiyonluk için umudu çok azalan sarı-siyahlılar, galip gelip Bayern Münih'in puan kaybetmesini bekleyecek. Haftanın bir diğer önemli maçı ise Nürnberg ile M'gladbach arasında oynanacak.
Nürnberg ligde kalma umudunu sürdürebilmek için sahaya çıkarken, M'gladbach ise Şampiyonlar Ligi'ne kalma savaşı veriyor. Pazar günü ise Hessen Derbisi'nde Frankfurt Mainz'ı ağırlıyor. Mainz için derbi olmanın dışında karşılaşmanın bir önemi bulunmuyor. Frankfurt ise galip gelip Şampiyonlar Ligi'ne kalma mücadelesi son haftaya kadar taşıma hesapları yapıyor.
Haftanın programı şöyle:
CUMARTESİ (15.30)
RB Leipzig – Bayern Münih
Dortmund – Düsseldorf
Nürnberg – M'gladbach
Hannover – Freiburg
Stuttgart – Wolfsburg
Leverkusen – Schalke
Augsburg – Hertha
PAZAR (18.00)
Frankfurt – Mainz
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