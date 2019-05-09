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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
09.05.2019 - 15:37, Son Güncelleme:

İki maçta da yenerse çifte kupa alacak

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İki maçta da yenerse çifte kupa alacak

Bayern Münih bu ay içinde RB Leipzig ile iki önemli maça çıkıyor. İlkini cumartesi oynayacak. İkincisini ise 25 Mayıs'ta. Bayern Münih cumartesi kazanırsa lig şampiyonuluğunu ilan edecek, 25 Mayıs'ta galip gelirse bu kez DFB Kupası şampiyonu olacak.

BUNDESLIGA'da 2018-2019 sezonunun bitimine iki hafta kaldı. 33. hafta maçları biri hariç cumartesi oynayacak. Avrupa Ligi maçı nedeniyle Frankfurt, Mainz ile pazar günü saat 18.00'de karşı karşıya geliyor. Diğer maçların tümü cumartesi saat 15.30'da başlayacak. Ligde 74 puanla lider Bayern Münih lig üçüncüsü RB Leipzig'e konuk oluyor. En yakın takipçisi Dortmund'un dört puan önünde olan B. Münih, bu maçı kazanırsa şampiyonluğunu ilan edecek.

Dortmund'un berabere kalması veya yenilmesi durumunda da Bayern Münih yine şampiyon. Bayern Münih bu ay içinde RB Leipzig ile iki kez karşı karşıya geliyor. Lig maçından sonra Alman Futbol Federasyonu (DFB) Kupası finalinde iki takım mücadele edecek. Bayern Münih iki maçta da galip gelirse iki önemli kupayı müzesine taşıyacak. Kupa finali Berlin'de 25 Mayıs cumartesi günü oynanacak.

DORTMUND SAHASINDA
Lig ikincisi Dortmund sahasında sezonun son maçını Düsseldorf ile oynayacak. Şampiyonluk için umudu çok azalan sarı-siyahlılar, galip gelip Bayern Münih'in puan kaybetmesini bekleyecek. Haftanın bir diğer önemli maçı ise Nürnberg ile M'gladbach arasında oynanacak.

Nürnberg ligde kalma umudunu sürdürebilmek için sahaya çıkarken, M'gladbach ise Şampiyonlar Ligi'ne kalma savaşı veriyor. Pazar günü ise Hessen Derbisi'nde Frankfurt Mainz'ı ağırlıyor. Mainz için derbi olmanın dışında karşılaşmanın bir önemi bulunmuyor. Frankfurt ise galip gelip Şampiyonlar Ligi'ne kalma mücadelesi son haftaya kadar taşıma hesapları yapıyor.

Haftanın programı şöyle:

CUMARTESİ (15.30)
RB Leipzig – Bayern Münih
Dortmund – Düsseldorf
Nürnberg – M'gladbach
Hannover – Freiburg
Stuttgart – Wolfsburg
Leverkusen – Schalke
Augsburg – Hertha

PAZAR (18.00)
Frankfurt – Mainz

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